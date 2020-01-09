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Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 8. Ölüm Yıldönümünde Törenlerle Anılacak

Lefkoşa, 9 Ocak 20 : Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 8. ölüm yıldönümü olan 13 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek törenlerle anılacak.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 8. Ölüm Yıldönümünde Törenlerle Anılacak

Lefkoşa, 9 Ocak 20 : Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 8. ölüm yıldönümü olan 13 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek törenlerle anılacak.

09 Ocak 2020 Perşembe 13:01
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 8. Ölüm Yıldönümünde Törenlerle Anılacak

Lefkoşa, 9 Ocak 20 : Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 8. ölüm yıldönümü olan 13 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek törenlerle anılacak.

Denktaş’ın ölüm yıldönümü olan Pazartesi günü ayrıca, saat 10:10’dan gece yarısı saat 24:00’e kadar, tüm resmi kurum ve kuruluşlarda bayraklar yarıya indirilecek.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Denktaş’ın anılacağı ilk tören saat 10:00’da TMT Anıtı önünde yer alacak.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı  eşliğinde bayrakların göndere  çekilmesi ve yarıya indirilmesiyle devam edecek.

Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ve  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmasıyla TMT Anıtı önündeki tören sona erecek.

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İkinci tören ise saat 10.45’te Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak tören, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın kızı Ender Vangöl Denktaş’ın konuşmasıyla devam edecek.

Türk Maarif  Koleji Korosu’nun şarkıları ve Oratoryo sunumuyla tören sona erecek.

(ÖZ/HA)

 

 

 

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