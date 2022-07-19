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Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Anıt Mezarına Çelenkler Sunuldu

19 Temmuz 2022 Salı 19:30
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Anıt Mezarına Çelenkler Sunuldu

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı…

Cumhurbaşkanı Tatar’dan Denktaş Anıt Mezarı’ndaki özel deftere: “Sizi unutmadık unutmayacağız. Huzur içinde uyuyunuz. Çünkü kurduğunuz devlet yaşatılacak, egemenlikten ve özgürlükten vazgeçilmeyecek”

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda çelenk sunma töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililerle Türkiye’den gelen konuklar katıldı.

Tören, anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve anıt özel defterinin imzalanmasıyla son buldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıt özel defterine şunları yazdı:

“Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş,

Bugün Anavatan Türkiye’nin ve Türk askerinin güvencesi altında huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, tüm zorluklara karşı direnerek Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne egemenliğine kendi vatanına ve devletine kavuşması sayesindedir.

Milli mücadele direnişinde tüm zorluklara katlanarak onurlu bir mücadele sonrası Kıbrıs Türk halkının nasıl bugünlere geldiğini, geçmişimizi asla unutmadan mücadelemize devam edeceğimizin altını çizerken, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümünde huzurunuzda saygı ile eğiliyorum.

Sizi unutmadık unutmayacağız. Huzur içinde uyuyunuz. Çünkü kurduğunuz devlet yaşatılacak, egemenlikten ve özgürlükten vazgeçilmeyecektir. Sizi büyük bir sevgi ve özlemle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindekiler müzeyi ziyaret etti.

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Son Güncelleme: 19.07.2022 22:49
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