Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş yarın anılacak

Milli Günleri Kutlama Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 10’uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla yarın anma töreni düzenlenecek.

Rauf Raif Denktaş Anıtı’nda saat 10.08’da protokolün yerini almasıyla başlayacak tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Denktaş ailesi tarafından anıta çelenk sunulmasıyla devam edecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakları göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anma töreni, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nden bir öğrenci tarafından şiir okunması ve ardından da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasıyla tamamlanacak.

Tören, Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske ve mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilecek.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 10’uncu yıl dönümü nedeniyle devlet ve hükümet yetkilileri, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri mesajlar yayımladı..

SUCUOĞLU

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ın tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla Kıbrıs mücadele tarihiyle özdeşleştiğini belirtti. Sucuoğlu, Kıbrıs davasına adanmış ömrü boyunca, Kıbrıs Türkü’nün adadaki varlığının devam etmesi ve özgür bir şekilde yaşaması için yılmadan inançla mücadele ettiğini vurguladı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 10. Ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Başbakan Sucuoğlu, Denktaş’ın Kıbrıs Türk Halkı ve varoluş mücadelesi ile simgeleşmiş bir kahraman olduğunu ifade etti.

Sucuoğlu’nun mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde tarihe geçmiş, büyük özveri ve fedakarlık ortaya koyarak Halkına önderlik etmiş büyük devlet adamı, değerli insan Kurucu Cumhurbaşkanımız Merhum Rauf Raif Denktaş’ı 10. Yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu, hukukçu, mücahit, lider, devlet adamı olan Rauf Raif Denktaş, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla Kıbrıs mücadele tarihiyle özdeşleşmiştir. Kıbrıs davasına adanmış ömrü boyunca, Kıbrıs Türkünün adadaki varlığının devam etmesi ve özgür bir şekilde yaşaması için yılmadan inançla mücadele etmiştir. Rauf Raif Denktaş Kıbrıs Türk Halkı ve varoluş mücadelesi ile simgeleşmiş bir kahramandır. Önemli bir siyaset adamı olarak Kıbrıs Türk Halkı ile daima iç içe, halkın tüm kesimleri ile yakın ilişki içerisinde olan Sn. Denktaş’ın, ülkemizin bugünlere gelmesinde çok önemli katkıları olmuştur. Ömrü yettiği kadar Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak için büyük uğraşlar vermiş, gerek yıllarca süren Kıbrıs müzakerelerinde gerekse KKTC’nin devletleşme sürecinde verilen tüm mücadelelerde O’nun öncülüğü sayesinde Kıbrıs Türk Halkı kendi devlet çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak, insanca bir yaşama kavuşmuştur. Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türkü’nü azınlık haklarına razı olmaya itilen bir toplum noktasından, devlet sahibi bir halk olgusuna taşıyan, en sıkıntılı dönemlerde kararlı duruşu, diplomatik öngörüleri, fikir ve idealleriyle halkının yolunu aydınlatan örnek bir lider olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. Rauf Raif Denktaş’ın bugünlere gelene değin ortaya koyduğu ilke ve değerleri daima hatırlanacak, genç nesillere rehberlik edecektir. Bizlere düşen görev, yeri asla doldurulamayacak Kurucu Cumhurbaşkanımızın anısını yaşatmak, bizlere emanet ettiği devletimize tüm gücümüzle sahip çıkmaktır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, O’nu özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz”.

SENNAROĞLU

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ebediyete intikalinin 10. yıldönümünde özlem, saygı ve minnetle andı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümünde mesaj yayınladı.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti.

“Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ebediyete intikalinin 10. yıl dönümünde özlem, saygı ve minnetle anıyorum. Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine uzun yıllar önderlik etmiş, ilkeleri ve inandıklarından asla taviz vermemiş gerçek bir devlet adamı olarak, adı ve anısı Türk milletinin kalbinde ilelebet yaşayacaktır.

Sömürge idaresinde bir cemaatten devlet sahibi bir halk olmamızı sağlayan zorlu yolculuğun liderliğini ve fikir babalığını yapan, dünyadaki sesimiz ve simgemiz olan Rauf Raif Denktaş dostları kadar hasımlarının da takdir ve hayranlığını kazanmış müstesna bir kişilikti.

Yokluğunu her daim hissettiğimiz, ancak fikirleri ve emelleri ile bize ilham kaynağı olmaya devam eden Kurucu Cumhurbaşkanımızı, ülkesi ve halkı için yaptıklarından dolayı hürmetle anıyor, aziz hatırası önünde derin bir hayranlıkla eğiliyorum.”

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 10’uncu yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu mesajında, Denktaş’ın hayatını Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasına adayarak önderlik ettiğine ve ömrünün sonuna kadar da bu davayı savunduğuna vurgu yaptı.

“Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve güvenliği için yılmadan mücadele etmiş olan bu büyük devlet adamı, hiçbir engel tanımadan, halkının devlet sahibi olması için gecesini gündüzüne katarak çalışmıştır” diyen Çavuşoğlu, Denktaş’ın Kıbrıslı Türklerin sesini dünyaya duyurmak için tüm olanakları ve platformları kullandığını kaydetti.

Çavuşoğlu mesajında, “Merhum Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik mücadelesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır. O’nun öncülüğü sayesinde Kıbrıs Türk halkı bugün, kendi devlet çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak yaşamaktadır. Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ı aramızdan ayrılışının 10. yılında rahmet, minnet ve şükranla anar, aziz hatırası önünde saygıyla eğilirim” ifadelerine yer verdi.

EVREN

İçişleri Bakanı ve UBP Girne Milletvekili Adayı Kutlu Evren Denktaş’ın 10’uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Evran mesajında, “Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesinde, onun liderliği, fedakârlığı, emeği, mücadelesi, inanç ve kararlı duruşu sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuşmasında, haklı davasının savunulmasında, dünyaya duyurulmasında hakkı ödenemez” dedi.

Kutlu Evren, tüm yaşamını ulusal davaya, halkının özgürlüğüne adayan üstün liderlik vasıflarına sahip Denktaş’ın fikirleri, idealleriyle sadece Kıbrıs Türkü’nün değil, Türk Dünyası’nın da saygı ve güvenini kazanmış, büyük bir lider olduğunu belirtti.

Evren, şöyle devam etti:

“Varoluş mücadelemizde bayrağı Dr. Küçük’ten devralan Denktaş, ulusal davadaki kararlı duruşu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunda öncü olmuş, halkımızın egemen, bağımsız bir devlete kavuşmasında önemli bir rol oynamıştır. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın mücadelesini ve fedakârlıklarını asla unutmayacağız. Onun, aziz hatırasını yaşatmaktan, aydınlattığı yoldan ayrılmadan yürümekten her zaman gurur ve şeref duyuyoruz. Bizlere emanet ettiği devletimize, bayrağımıza, egemenliğimize sahip çıkmak, ulusal davamızı en iyi şekilde müdafaa etmek boynumuzun borcudur”

MEMURSEN

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN), KKTC’nin Kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 10’uncu yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

MEMUR-SEN Genel Başkanı Akın Manga tarafından yayımlanan mesajda Denktaş, özlem, rahmet ve şükranla anılırken, Denktaş’ın Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesine ömrünü vakfettiği vurgulandı.

“Kurucu Cumhurbaşkanı’mızın mücadelesi, bizlerin yolunu aydınlatmaya devam ediyor” denilen açıklamada, seçmenler 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde sandığa giderek Devletin egemen varlığına sahip çıkmaya çağırıldı.

Açıklamada, “10’uncu ölüm yıldönümünde saygıyla andığımız Kurucu Cumhurbaşkanı’mız, gözünüz arkada kalmasın. Emanetiniz Kıbrıs Türk Halkı’nın emin ellerindedir” ifadelerine yer verildi.

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk halkının dünyanın takdir ettiği lider Rauf Raif Denktaş’ı asla unutmayacağını vurgulayarak, “Emanet ettiği devletine sahip çıkacağız” dedi.

Özçınar, 10’uncu ölüm yıl dönümü Kurucu Cumhurbaşkanı’nı rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.

Halkını seven, mütevazi kişiliğiyle tanınan Denktaş’ın hayatını Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne ve egemenliğine adadığını kaydeden Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, şunları da kaydetti:

“Ortaya koyduğu mücadele, genç nesillere rehberlik edecek. Kıbrıs Türk halkı, tüm dünyanın takdir ettiği lider Rauf Raif Denktaş’ı asla unutmayacak ve emanet ettiği devletine sahip çıkacak. Eksikliği her geçen gün daha fazla hissedilen Denktaş, tarihteki ve kalplerimizdeki müstesna yerini daima koruyacaktır.”





