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Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 11. yılında Mersin'de anıldı

14 Ocak 2023 Cumartesi 08:58
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 11. yılında Mersin'de anıldı

Mersin'de, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 11. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

KKTC Mersin Başkonsolosluğunca Toroslar ilçesindeki Rauf Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Denktaş'ın parktaki heykeline çelenk bırakılan törende Kur'an-ı Kerim okundu.

Öğrenciler tarafından şiir de okunan törende konuşan Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Rauf Denktaş'ın büyük bir devlet adamı olduğunu ve Kıbrıs'ın haklı davasını bütün dünyaya anlattığını kaydetti.

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de Türk milletinin gönlünde çok özel yere sahip olan KKTC liderini saygıyla yad ettiklerini aktardı.

Denktaş'ın KKTC'lilerin zor zamanlarında sığındığı bir liman olduğuna değinen Mendeli, "Denktaş, KKTC halkı gözünde hoşgörülü, hazırcevap, özgüven ve parlak zeka sahibi, sanatçı ruhlu, vatansever bilinci çok yüksek bir insandı. Kıbrıs davasının haklılığına inanarak 24 yaşında başladığı mücadelesine Kıbrıs müzakereleri sürecinde diplomasinin kaygan, engebeli ve aynı zamanda tuzaklarla dolu zemininde büyük bir bilinçle, ustalıkla hareket etmişti." ifadelerini kullandı.

Mendeli, haklı davalarını savunmaya ve KKTC'yi sonsuza dek yaşatmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da Rauf Denktaş'ın Kıbrıs davasının kahramanı olduğunu belirterek, Kıbrıs'ın mücadelesini anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.

Törende, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük de anıldı.

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