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Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, TMT Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, TMT Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı

19 Temmuz 2019 Cuma 22:21
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, TMT Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI...

AKINCI: “TEMENNİMİZ RUM LİDERLİĞİNİN ARTIK GERÇEKLERİ GÖRMESİ VE ÇOK GEREKLİ OLAN YENİ BİR ANLAYIŞI BENİMSEMESİ”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 45’inci yıldönümünde törenle anıldı. Tören, Denktaş’ın anıt mezarındaki inşaat nedeniyle TMT Anıtı’nda yapıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Ana Muhalefet CTP adına milletvekili Fikri Toros, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay katıldı.

Törende, bakanlar, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, parti başkanları, milletvekilleri, bürokratlar, muharip derneklerden temsilciler, öğrenciler, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı (LTB) Mehmet Harmancı ve vatandaşlar da hazır bulundu.

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TMT Anıtı’ndaki tören saat 19.00’da çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Akıncı, anıt özel defterini imzaladı.

AKINCI: “ELBETTE KARARLILIKLA HAKLARIMIZI SONUNA KADAR KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Akıncı, şunları yazdı:

“Aziz Rauf Denktaş, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 45’inci yılında sizi bir kez daha rahmetle ve saygı ile anıyoruz. Yunanistan’daki faşist albaylar cuntasının Kıbrıs’taki uzantıları Nikos Samson ile birlikte gerçekleştirdikleri darbenin amacı olan Enosis, Türk Silahlı Kuvvetlerinin zamanlı mücadelesi ile önlenebilmiştir.

O günden bu yana eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşanacak siyasal bir çözüme ulaşmak ise ne yazık ki mümkün olmamıştır. Rum tarafının kendini adanın tek hakimi olarak görmesi ve Kıbrıs Türklerinin siyasal eşitliğini içine sindirememesi bu sonuca ulaşmasını engellemiştir.

Temennimiz Rum liderliğinin artık gerçekleri görmesi ve çok gerekli olan yeni bir anlayışı benimsemesidir. Bu oluncaya kadar elbette kararlılıkla haklarımızı sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sizi saygı ile anıyoruz. Ruhunuz şad olsun”

Son Güncelleme: 20.07.2019 01:30
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