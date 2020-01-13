Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş AKM'de düzenlenen törenle anıldı

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, 28.Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, bakanlar, milletvekilleri, devlet yetkilileri ve Denktaş’ın sevenleriyle ailesi katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, TMK okul korosu tarafından marşlar okundu. Denktaş’ın kızı Ender Vangöl ve TMK Tarih Öğretmeni Sevinç Baki’nin konuşmasıyla devam eden tören, belgesel gösterimi ve oratoryoyla sona erdi.

VANGÖL

Ender Vangöl, Denktaş ailesi adına konuşmaktan onur duyduğunu belirterek, babasını anlamak için yaşamak gerektiğini belirtti.

Rauf Denktaş’ın insana, hayvana ve çocuğa olan sevgisiyle, inançları ve hedefleriyle, vatan aşkıyla bütünleşen kişiliği, girdiği her ortama yaydığı samimi enerjisiyle herkesin babası olduğunu vurgulayan Vangöl, Denktaş’ın, öncü, yön veren ve dirayetli kişiliğiyle Kıbrıs Türk halkıyla ilgili ideallerinden asla ödün vermediğini vurguladı.

Vangöl, babasının 2000 yılında görev süresi dolmadan gururuyla makamını bıraktığını hatırlatarak, mücadelesini bir nefer gibi ikazlarda bulunarak sürdüren babasının Annan planı döneminde hasta yatağında “eğer Kıbrıs Türk halkı yok olacaksa şu an canımı al bana, bunu gösterme” şeklinde dua ettiğini aktardı.

Denktaş’ı Denktaş yapan en belirgin özelliğinin Kıbrıs Türk halkı için çizdiği hedefinden ve ideallerinden vazgeçmeyişi olduğunu dile getiren Vangöl, babasının avukatlık yaptığı yıllarda ‘ipten adam alan avukat’ olarak anılmasının, onun savunma potansiyelini ortaya koyduğunu söyledi.

Vangöl, babasının kardeşinin yanına defnedilmeyi vasiyet etmiş olmasına rağmen devlet söz konusu olunca, babasının şu anki yerine, Cumhuriyet Parkı’ndaki anıt mezara defnedilmesine müsaade ederekdevlete emanet ettiklerini anlattı.

“8 yıl önce teslim ettiğimiz babamızın anıtına bugün devlet yetkilileriyle gidip duasını edip huzurunda saygı duruşunda bulunamadık” diyen Vangöl, bunun herkes için üzüntü verici olduğunu kaydetti.

Vangöl, bugüne kadar anıt için verilen emek için teşekkür ederek, gelecek yıl Anıt’ın tamamlanmış olmasını temenni etti.

Denktaş’ın söylemlerinden alıntılar yapan Vangöl, babasının son gecesini aktardı.

BAKİ

TMK Tarih Öğretmeni Sevinç Baki ise, Kıbrıs’ın farklı nedenlerle dünya politikasında yer bulduğunu söyleyerek, Denktaş’ın dünya siyasetinde yeri olan gerçek bir lider olduğunu belirtti.

Baki, hayat hikayesini aktardığı Denktaş’ın ölümünün ardından dünya basınında yer alan başlıkları okudu.

En acı gününde bile ilkelerinden vazgeçmeyen Denktaş’ı nasıl tanıdığını ve hatırlayacağını anlatan Baki, “Her dönemin adamı değil, her dönem adam olacaksın diyen Denktaş’ın ilkelerine sahip çıkarak her dönem adam olacak nesiller yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.



