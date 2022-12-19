banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Her devletin kendi yönetsel yetki ve egemenlik hakları temelinde karar alma yetkisi vardır”…
Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama…
Çeler: Girne çarşısı çekim ve cazibe merkezi olacak
Çeler: Girne çarşısı çekim ve...
Amcaoğlu: Modern Barınak Projesi hayata geçecek
Amcaoğlu: Modern Barınak Projesi hayata...
Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2022)
AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri KKTC’ye geldi
banner404

Kurtulmuş ve Budagov Gazimağusa Suriçi ile kapalı Maraş’ ziyaret etti

19 Aralık 2022 Pazartesi 19:13
Kurtulmuş ve Budagov Gazimağusa Suriçi ile kapalı Maraş’ ziyaret etti

Kurtulmuş: “Maraş bölgesinin abad edilmesiyle Kıbrıs çok daha ileriye gidecek”

Gazimağusa, 19 Aralık 22 (TAK): AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve heyetleri Gazimağusa’da  Suriçi ve  kapalı Maraş’ı ziyaret etti.

Konuk heyetler ilk önce Lala Mustafa Paşa Camii ile caminin bahçesindeki cümbez ağacını inceledi.

Daha sonra kapalı Maraş’a giden  heyetlere girişte  kapalı Maraş hakkında brifing verildi.

Kurtulmuş ve Budagov ile heyetleri daha sonra sırasıyla  halk plajı, Bilal Ağa Mescidi,  Pertev Paşa Türbesi’ni ziyaret etti.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter  “Toyota” binasının önünde, sahte tapu kayıtları ile Vakıf malı olmaktan çıkarılan mallar ile ilgili heyete bilgi verdi.

Heyetlere ziyaretlerde, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu,  Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter eşlik etti.

Konuk heyetlerin Millet Bahçesi’ndeki, durağında ise İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ziyarete dahil oldu.

AK Parti Genel Başkenvekili Numan Kurtulmuş kapalı Maraş’ta TAK ve BRT’ye yaptığı değerlendirmede, güzel bir toplantı vesilesiyle KKTC’de bulunduklarını belirterek,  Yeni Azerbaycan Partisi, Ulusal Birlik Partisi ve  AK Parti olarak  partiler arası üçlü diyalog toplantısını  başlattıklarını ifade etti.

Kurtulmuş, üç ülke arasında  "olağanüstü güzel mükemmel" bir ilişki olduğunu vurgulayarak,  bu ilişkinin  siyasi partiler arasında da geliştirilmesi için  gayret sarfetmek gerektiğini, bu vesilesiyle geldiklerini söyledi.

Kurtulmuş, “Ümit ediyorum ki, Maraş bölgesi en kısa zamanda  dünyanın en güzel  en gelişmiş turizm merkezlerinden biri haline gelir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimize yaraşır fevkalade güzel bir  destinasyon haline gelir. Burada zaten tarihi alanlar da var bunların da restorasyonunu hep beraber yapmak mümkün olur” dedi.

Kapalı Maraş’ın açılma kararının Kuzey  Kıbrıs Türk tarihi için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Şimdi Maraş bölgesinin abad edilmesiyle birlikte  Kıbrıs çok daha ileriye gidecek... Çok daha güçlü fevkalade  önemli adımlar atmış olacaktır” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağmur bekleniyor
Yağmur bekleniyor
“Paraya Hayır” oyunu sahnelenecek
“Paraya Hayır” oyunu sahnelenecek
Avrupa Komisyonu’ndan Teknik Komitelere destek
Avrupa Komisyonu’ndan Teknik Komitelere destek
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TAK Yönetim Kurulu’nu kabul etti
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TAK Yönetim Kurulu’nu kabul etti
YÖKAK çalışma ziyaretleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nı ziyaret etti
YÖKAK çalışma ziyaretleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nı ziyaret etti
Harmancı: “Bu şehir kararlı. 25 Aralık’ta şüphesiz yine Lefkoşa kazanacak”
Harmancı: “Bu şehir kararlı. 25 Aralık’ta şüphesiz yine Lefkoşa kazanacak”
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkesi'nden “Yeni Yıl Konseri”
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkesi'nden “Yeni Yıl Konseri”
İskele’de uygunsuz şekilde muhafaza edilen domuz ve sığır etiyle karides ve somon tespit edildi
İskele’de uygunsuz şekilde muhafaza edilen domuz ve sığır etiyle karides ve somon tespit edildi
Polisiye olaylar..Ele geçirilen sahte dolarlara ilişkin 2 kişi tutuklandı
Polisiye olaylar..Ele geçirilen sahte dolarlara ilişkin 2 kişi tutuklandı
Bir haftada meydana gelen 68 trafik kazasında 20 kişi yaralandı
Bir haftada meydana gelen 68 trafik kazasında 20 kişi yaralandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim