Kürtoğlu “doğa Lefke’de” Kitabını Ltb Başkanı Harmancı’ya Sundu

Bakiye Kürtoğlu, ilk öykü kitabı “Doğa Lefke”de’yi Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’ya takdim etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Harmancı Kürtoğlu’nu çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlayacak güzel bir eser yaratması nedeniyle kutladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs’ın doğasının gelecek nesiller tarafından daha iyi tanınabilmesi için bu tip çalışmaların önemli olduğu vurguladı.



Yazar Bakiye Kürtoğlu ise 10 ile 17 arasındaki yaş grubuna hitap eden öykü kitabının bir seri olacağını ifade ederek, Lefkoşa İzcilik Derneği’nin “Gezi Gözlemle Ülkemi Tanıyorum” etkinliği sonrasında bu fikrin doğduğunu belirtti.Kitap, gezi, gözlem, izcilik ve doğa konularının yanı sıra coğrafi bilgiler de içiyor.