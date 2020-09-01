Kürtoğlu “doğa Lefke’de” Kitabını Ltb Başkanı Harmancı’ya Sundu

Bakiye Kürtoğlu, ilk öykü kitabı “Doğa Lefke”de’yi Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’ya takdim etti.
Belediyeden verilen bilgiye göre, Harmancı Kürtoğlu’nu çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlayacak güzel bir eser yaratması nedeniyle kutladı.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs’ın doğasının gelecek nesiller tarafından daha iyi tanınabilmesi için bu tip çalışmaların önemli olduğu vurguladı.
Kitap, gezi, gözlem, izcilik ve doğa konularının yanı sıra coğrafi bilgiler de içiyor.