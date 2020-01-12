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Kurşunlanan eğlence mekanının işletmecisi açıklama yaptı

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre,12.1.2020 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Gazimağusa'da Zorbalar Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanına meçhullar tarafından ateş açıldı.

Kurşunlanan eğlence mekanının işletmecisi açıklama yaptı

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre,12.1.2020 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Gazimağusa'da Zorbalar Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanına meçhullar tarafından ateş açıldı.

12 Ocak 2020 Pazar 15:59
Kurşunlanan eğlence mekanının işletmecisi açıklama yaptı

Açılan ateş sonucu herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken,  işletmenin camları hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yapılan saldırı sonucu mekan işletmecisi Hüseyin Laptalı yaptığı açıklamada,

Mağusa ve bölge gençliği yanında, kısa sürede ülkemizin de en önemli eğlence merkezi haline gelen Thrones, bu sabah saatlerinde mekanın kapalı olduğu saatte sokak magandalarının saldırısına uğradı.

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Polis Genel Müdürlüğü ve Mağusa Polis Müdürlüğü ekiplerine sonsuz bir güvecimiz var.

Polis ekiplerinin vakit kaybetmeden saldırganları yargı huzuruna çıkaracağına olan inancımız tamdır.

Gençlerimizin güvenle eğlendiği, iç ve dış güvenliğini titizlikle sağlandığımız clubın, tamamen kapalı olduğu bir saatte bu saldırının gerçekleştirilmiş olması tek tesellimiz. (MHA)

Son Güncelleme: 12.01.2020 17:08
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