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Kurşunlama olayının 4’üncü zanlısı hükümsüz tutuklu cezaevine gönderildi

Kurşunlama olayının 4’üncü zanlısı hükümsüz tutuklu cezaevine gönderildi

05 Temmuz 2019 Cuma 16:39
Kurşunlama olayının 4’üncü zanlısı hükümsüz tutuklu cezaevine gönderildi

1.6.19 tarihinde saat 03.15 raddelerinde Gazimağusa’da Themis Center binasında bulunan 22 nolu boş ofisin ateşli silah ile 3 et ateş edilmek suretiyle kurşunlanması ve camlarının kırılmasından dolayı oluşan kasti hasar ile ilgili tutuklanan 3 kişi teminata bağlanmıştı.

Mesele ile ilgili aranmakta olan 4’üncü zanlı Ramazan Cihan Timur 24.6.19 tarihinde kendi isteğiyle polise giderek teslim olmuş ve vermiş olduğu gönüllü ifadede suçsuz olduğunu iddia etmişti.

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O günden bu güne tutuklu bulunan zanlı R.C.T bugün 5.7.19 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten Müfettiş Muavini Halil Seven yemin tahtında verdiği bilgide zanlı ile ilgili elde ettiği bilgileri aktardı. Seven şahadetinde zanlının, zanlı 1 Serhat Okur’un KKTC ye gelmesini ve Veysi Çelik ile irtibatını sağladığını, ayrıca zanlı 1 Serhat Okur’u Gazimağusa’ya getirerek zanlı 2 İsmet Sezener ile bağlantısını sağlayan ve emare tabancayı teslim eden kişi olduğunu aktardı.  Belirtti.

Zanlının verdiği gönüllü ifadede suçunu kabul ettiğini belirten tahkikat memuru Seven, meselenin henüz tamamlanmadığını ve tahkikatının devam ettiğine vurgu yaparak zanlının bu aşamada tahkikata etki etme olanağı olmadığını aktardı.

Bu meseleyle ilgili 2 zanlının 14.6.19 tarihinde teminata bağlanarak 75 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildiğini belirten Seven, huzurdaki meselenin de bağlantılı olması ve bir günde mahkeme huzuruna çıkarılması talebiyle zanlının 54 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti. Merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren bayan hâkim Hazan Aksun zanlının 54 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde karar verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Themis Center Kurşunlama
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