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Kurşunlama olayına karışan 4'üncü zanlıya 7 gün ek tutukluluk verildi

Kurşunlama olayına karışan 4'üncü zanlıya 7 gün ek tutukluluk verildi

28 Haziran 2019 Cuma 16:04
Kurşunlama olayına karışan 4'üncü zanlıya 7 gün ek tutukluluk verildi

1 Haziran 2019 tarihinde Gazimağusa’da avukat ofislerinin bulunduğu binada kullanılmayan 22 nolu ofisin ateşli silahla 3 el ateş edilerek camlarının kırılarak hasara uğratılması ile ilgili 3 zanlı tutuklanmıştı.

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Sürdürülen tahkikat sonucu 3 zanlıdan biri ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest kalırken diğer 2 zanlı da 75 gün süreyle merkezi cezaevine gönderilmişti.

Olayla ilgili aranmakta olan dördüncü zanlı Ramazan Cihantimur ise arandığını öğrenmesi üzerine 25.6.2019 tarihinde kendi isteğiyle polise giderek teslim olmuş ve itiraf niyetinde olmayan bir ifade vermişti. Yapılan sorgusunda ise geçen 20 günlük sürede neler yaptığı, nerelerde kaldığı ve kimlere görüştüğü konusunda yeterli beyanda veremediği gerekçesiyle 26.6.19 tarihinde çıkarıldığı mahkemede tahkikat amaçlı 2 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlı bugün 28.6.19 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak tahkikatın selameti bakımından hakkında 7 gün ek tutukluluk emri alındı. (MHA)

Son Güncelleme: 28.06.2019 16:07
Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Kurşunlama
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