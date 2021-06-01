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Kurşun: “Risk analizleri yenilenmeli ve Covid 19’a göre revize edilmeli”

İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Ltd. (İŞGÜM) İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanı Eğitmen Umut Kurşun, İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasasına göre tüm sektörlerde tüm risk analizlerinin yenilenmesi ve Covid 19’a göre revize edilmesi gerektiğini belirtti.

01 Haziran 2021 Salı 17:00
Kurşun: “Risk analizleri yenilenmeli ve Covid 19’a göre revize edilmeli”
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İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Ltd. (İŞGÜM) İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanı Eğitmen Umut Kurşun, İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasasına göre tüm sektörlerde tüm risk analizlerinin yenilenmesi ve Covid 19’a göre revize edilmesi gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Kurşun, çalışanlara iş hijyeni ve Covid-19 önleyici tedbirler konusunda eğitimler verilmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kurşun, “Son günlerde ülkemizde yaşanan şantiyelerde çalışma ve barınma ortamlarına bağlı olarak vaka artışları gösteriyor ki  İSG uzmanları ve Tabipler Birliği ile hazırlanan Covid-19 ile mücadelesinde hijyen ve enfeksiyon önlemede rehber olacak kontrol listeleri detaylı olarak tüm sektörler tarafından  baştan incelenmeli ve revize edilmelidir” ifadelerini kullandı.        

Şantiyeler ve tüm sektörlerin, önce iş güvenliği olmak üzere enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgilendirilmesinin temel amaçları olduğuna işaret eden Kurşun, “Getirdiğimiz tedbirler, tüm şantiye ve işletmelerinde çalışanların, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, yani tüm paydaşların sağlığını gözetiyor” dedi.

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Basit ama etkili tedbirler alınması ve periyodik denetimler yapılmasını öneren Kurşun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şantiyeler ve sanayi kuruluşları, tesislerinde, güvenli ve hijyenik  ortamda çalışmak ve üretim yapmak istiyorlarsa,  risk analizlerinde ve önlemlerde  yer alan tavsiyelerin tamamına dikkat etmesinin  şantiyelerde ve turizm dahil tüm  işletmelerdeki çalışanların ve firmaların  sağlığı ve güvenliği ve en  önemlisi  şu ekonomik  kriz ortamında ve pandemi sürecinde  güvenli üretim güvenli hizmet ülke ekonomisinin geleceği için önemlidir. Önce iş güvenliği, önce eğitim .

Önümüzdeki dönemde açılacak  turizm sektörü  ve uluslararası ticarette de dünya ile rekabet edebileceksek  güvenli hizmet, güvenli üretim, güvenli turizm vb. belgelendirmeler daha fazla ön plana çıkacak. Yabancı müşteriler, turizm sektöründe de misafirlerimiz muhatap olduğu firmaların hijyen şartlarını sağlayıp sağlamadığına daha çok dikkat edilecek. Üretimi güvenli koşullarda gerçekleştirenler, piyasanın da hâkimi olmaya başlayacaklar.”

Güvenli iş ortamının çalışanların işyerlerine güvenmesini sağlayıp, verimlilik artışlarına katkıda bulunacağını kaydeden Kurşun, insan sağlığına uygun üretimi teşvik edecek ve tüketicilerin hijyen ve sanitasyon konularında kafalarındaki soru işaretlerini gidereceğini belirtti.

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Son Güncelleme: 01.06.2021 17:26
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