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Kurşun: “Belediyecilik reformu Cittaslow belediyeciliği ile olur”

Cittaslow Yeniboğaziçi Sakin Yaşam Platformu Aktivisti, Slow Food  Salamis Lideri Umut Kurşun, belediyecilikte reformun, Cittaslow prensiplerinin uygulanması ile mümkün olduğunu belirtti.

21 Mart 2022 Pazartesi 11:00
Kurşun: “Belediyecilik reformu Cittaslow belediyeciliği ile olur”

Kurşun, belediyelerin sayılarının azaltılmasını da içeren belediye reformu ile ilgili çalışmalar hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Yeniboğaziçi’nin Cittaslow “Yavaş Şehir”  unvanı ile markalaştığını belirtti.

Kurşun, “Cittaslow  kriterleri  çevre, altyapı, kentsel yaşam, turizm politikaları  gibi farklı alanlarda yoğunlaşıyor.  Bunların yanında; sanat, sosyal uyum, misafirperverlik gibi politikalar da esas alınıyor.  Gerçek bilimsel  yerel yönetim belediyecilik reformu cittaslow belediyeciliğidir. Turizm  ve küçük ada ülkesi KKTC ‘nin  devlet politikası olabilecek bu turizm çevre tarım politikaları ülke yönetiminde de  yol gösterici  örnek alınacak kriterlerdir ,amaç insanların yaşam kalitesini yükseltmek ve kentlerin sürdürülebilirliğini artırmaktır. Dünyaya Açılan Penceremiz  Uluslararası Cittaslow Belediyeleri Ağına seçilen ilk Belediyemiz Yeniboğaziçi Belediyesi kapatılamaz” dedi.

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Toskana’nın sınırları dahilinde bulunan Chianti’nin eski Belediye Başkanı Paolo Saturnini sayesinde doğan Sakin Şehir akımı, Slow Food (Yavaş Yemek) hareketini şehir boyutuna taşımayı hedeflediğini kaydeden Kurşun, Yeniboğaziçinin, 2013 Yılı içerisinde Cittaslow Birliği’ne kabul edildiğini belirtti ve “KKTC uluslararası alanda tanınma sorunu yaşamaktadır. KKTC Belediyeleri CİTTASLOW KKTC ağı ile  Cittaslow Uluslararası Birliği’ne üye oldukları takdirde bu belediyeler uluslararası bir birlik tarafından resmi olarak tanınmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Her kentin geçmişinden gelen, kentin tarihi, yerel özellikleri gibi unsurlarından oluşan bir ruhu bulunduğunu, kent ruhunun  bir anda oluşturabilecek bir şey olmadığını ancak yanlış politikalar sonucu bu ruhunu kaybetmesi oldukça kolay olduğunu ifade eden Kurşun, “Cittaslow Yeniboğaziçi - Sakinşehir  Sakin Şehirlerin Başkenti  adanın en güzel sahillerine ve tarihi Salamis harabelerine komşu güzel ormanlarına sahip yeme içme kültürü meyhaneleri  , meşhur mezeleri , enfes  yoğurtları , Aytotoro tavası , çöreği  , taze enginarları  ve hayatı seven güzel insanları  ile fark yaratan Yeniboğaziçi  artık Cittaslow  unvanı ile markalaşmıştır” dedi. 

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Son Güncelleme: 21.03.2022 13:31
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