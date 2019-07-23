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Kursların Dönem Sonu Sergisi Arucad’da Açılacak

 Lefkoşa, 23 Temmuz 19 : Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nde düzenlenen kursların dönem sonu sergisi yarın saat 19.00’da Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin Girne yerleşkesinde açılacak.  

Kursların Dönem Sonu Sergisi Arucad’da Açılacak

 Lefkoşa, 23 Temmuz 19 : Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nde düzenlenen kursların dönem sonu sergisi yarın saat 19.00’da Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin Girne yerleşkesinde açılacak.  

23 Temmuz 2019 Salı 15:23
Kursların Dönem Sonu Sergisi Arucad’da Açılacak

 Lefkoşa, 23 Temmuz 19 : Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nde düzenlenen kursların dönem sonu sergisi yarın saat 19.00’da Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin Girne yerleşkesinde açılacak.  

Sergi, 30 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek. Verilen bilgiye göre,  resim, cam, seramik, çamur tornası, grafik tasarım ve Yunanca kurslarını tamamlayan kursiyerlere yarın akşam katılım belgeleri de takdim edilecek.

Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nin 2019-2020 yılı kursları eylül ayında başlayacak.

(RÇ/FEZ)

 

 

 

 

 

 

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