Lefkoşa, 27 Şubat 19 : “Küresel Kriz Sonrası Dönemde Yerel Krizler: Ağustos 2018 Türkiye Örneği” konulu panel 4 Mart’ta Uluslararası Final Üniversitesi’nde yapılacak.
Uluslararası Final Üniversitesi ile Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğinde, KKTC Merkez Bankası’nın katkısıyla düzenlenecek panel saat 10.30’da Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu II’de düzenlenecek.
Üniversiteden verilen bilgiye göre, KKTC ve Türkiye’den yetkililerin katılarak konuşma yapacağı panel halkın katılımına açık olacak.
(RÇ/YIL)