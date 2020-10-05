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Küresel salgında son durum
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Küresel salgında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

05 Ekim 2020 Pazartesi 06:00
Küresel salgında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 35 milyon 393 bin 800, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 41 bin 780, iyileşen kişi sayısı ise 26 milyon 619 bin 892..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 7 milyon 636 bin 912..

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 6 milyon 622 bin 180,

- Brezilya 4 milyon 915 bin 289 ,

- Rusya 1 milyon 215 bin 001,

- İspanya 810 bin 807,

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- Fransa 619 bin 190,

- İngiltere 502 bin 978,

- İtalya 325 bin 329,

-Türkiye 324 bin 443,

-Almanya 301 bin 571,

-Yunanistan 19 bin 842,

-Güney Kıbrıs Bin 824,

-KKTC 772..

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Son Güncelleme: 05.10.2020 07:20
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Küresel SalgınDünya KoronavirüsDünya Kovid19Kovid19 Vaka SayılarıKoronavirüs Vaka SayılarıVaka Sayısı
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