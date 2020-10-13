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Küresel salgında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

13 Ekim 2020 Salı 08:00
Küresel salgında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 38 milyon 40 bin 63, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 85 bin 372, iyileşen kişi sayısı ise 28 milyon 598 bin 70..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 8 milyon 37 bin 789..

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 7 milyon 173 bin 565,

- Brezilya 5 milyon 103 bin 408 ,

- Rusya 1 milyon 312 bin 310,

- İspanya 918 bin 223,

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- Fransa 743 bin 479,

- İngiltere 617 bin 688,

- İtalya 359 bin 569,

-Türkiye 337 bin 147,

-Almanya 331 bin 94,

-Yunanistan 22 bin 652,

-Güney Kıbrıs 2 bin 47,

-KKTC 815..

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Anahtar Kelimeler:
Küresel SalgınDünya Kovid19Dünya KoronavirüsKoronavirüs Vaka Sayıları
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