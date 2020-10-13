Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 38 milyon 40 bin 63, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 85 bin 372, iyileşen kişi sayısı ise 28 milyon 598 bin 70..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 8 milyon 37 bin 789..
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Hindistan 7 milyon 173 bin 565,
- Brezilya 5 milyon 103 bin 408 ,
- Rusya 1 milyon 312 bin 310,
- İspanya 918 bin 223,- Fransa 743 bin 479,
- İngiltere 617 bin 688,
- İtalya 359 bin 569,
-Türkiye 337 bin 147,
-Almanya 331 bin 94,
-Yunanistan 22 bin 652,
-Güney Kıbrıs 2 bin 47,
-KKTC 815..