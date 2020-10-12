Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 1 milyon 81 bin 453, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 72 bin 717, iyileşen kişi sayısı ise 28 milyon 360 bin 336..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 7 milyon 991 bin 998..
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Hindistan 7 milyon 120 bin 538,
- Brezilya 5 milyon 94 bin 979 ,
- Rusya 1 milyon 298 bin 718,
- İspanya 890 bin 367,- Fransa 734 bin 974,
- İngiltere 603 bin 716,
- İtalya 354 bin 950,
-Türkiye 335 bin 533,
-Almanya 326 bin 291,
-Yunanistan 22 bin 358,
-Güney Kıbrıs 2 bin 6,
-KKTC 814..