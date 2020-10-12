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Küresel salgında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

12 Ekim 2020 Pazartesi 07:57
Küresel salgında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 1 milyon 81 bin 453, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 72 bin 717, iyileşen kişi sayısı ise 28 milyon 360 bin 336..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 7 milyon 991 bin 998..

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 7 milyon 120 bin 538,

- Brezilya 5 milyon 94 bin 979 ,

- Rusya 1 milyon 298 bin 718,

- İspanya 890 bin 367,

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- Fransa 734 bin 974,

- İngiltere 603 bin 716,

- İtalya 354 bin 950,

-Türkiye 335 bin 533,

-Almanya 326 bin 291,

-Yunanistan 22 bin 358,

-Güney Kıbrıs 2 bin 6,

-KKTC 814..

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Kovid19Dünya KoronavirüsKovid19 Vaka Sayıları
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