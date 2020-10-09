Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 36 milyon 754 bin 281, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 66 bin 860, iyileşen kişi sayısı ise 27 milyon 667 bin 833..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 7 milyon 833 bin 763..
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Hindistan 6 milyon 906 bin 151,
- Brezilya 5 milyon 29 bin 539 ,
- Rusya 1 milyon 260 bin 112,
- İspanya 884 bin 381,- Fransa 671 bin 638,
- İngiltere 561 bin 815,
- İtalya 338 bin 398,
-Türkiye 330 bin 753,
-Almanya 315 bin 514,
-Yunanistan 21 bin 381,
-Güney Kıbrıs Bin 918,
-KKTC 789..