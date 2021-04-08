Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 133 milyon 718 bin 495, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 901 bin 600 ,iyileşen kişi sayısı ise 107 milyon 839 bin 91.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 31 milyon 637 bin 243.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 13 milyon 197 bin 31,

- Hindistan 12 milyon 928 bin 574,

- Fransa 4 milyon 841 bin 308,

- Rusya 4 milyon 606 bin 162,

- İngiltere 4 milyon 367 bin 291,

- İtalya 3 milyon 700 bin 393,

-Türkiye 3 milyon 633 bin 925,

- İspanya 3 milyon 326 bin 736,

-Almanya 2 milyon 927 bin 572,

-Yunanistan 285 bin 15,

-Güney Kıbrıs 49 bin 366,

-KKTC 4812.