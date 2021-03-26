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Küresel salgında son durum

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son vaka sayıları..

26 Mart 2021 Cuma 08:45
Küresel salgında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 126 milyon 87 bin 166, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 767 bin 702 ,iyileşen kişi sayısı ise 101 milyon 742 bin 962.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 30 milyon 774 bin 33.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 12 milyon 324 bin 765,

- Hindistan 11 milyon 846 bin 652,

- Rusya 4 milyon 492 bin 692,

- Fransa 4 milyon 424 bin 87,

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- İngiltere 4 milyon 319 bin 128,

- İtalya 3 milyon 464 bin 543,

- İspanya 3 milyon 247 bin 738,

-Türkiye 3 milyon 120 bin 13,

-Almanya 2 milyon 732 bin 130,

-Yunanistan 247 bin 992,

-Güney Kıbrıs 43 bin 610,

-KKTC 4211.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Vaka Sayısı
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