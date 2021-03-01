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Küresel salgında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

01 Mart 2021 Pazartesi 09:15
Küresel salgında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 114 milyon 601 bin 30, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 541 bin 196 ,iyileşen kişi sayısı ise 90 milyon 154 bin 793.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 29 milyon 234 bin 131.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 11 milyon 112 bin 12,

- Brezilya 10 milyon 517 bin 232,

- Rusya 4 milyon 246 bin 79,

- İngiltere 4 milyon 176 bin 554,

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- Fransa 3 milyon 755 bin 968,

- İspanya 3 milyon 188 bin 553,

- İtalya 2 milyon 925 bin 365,

-Türkiye 2 milyon 701 bin 588,

-Almanya 2 milyon 448 bin 164,

-Yunanistan 191 bin 100,

-Güney Kıbrıs 34 bin 707,

-KKTC 3416.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid19Covid19KoronavirüsCoronavirüsVaka Sayısı
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