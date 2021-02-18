Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 110 milyon 453 bin 562, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 441 bin 360 ,iyileşen kişi sayısı ise 85 milyon 354 bin 56.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 28 milyon 453 bin 526.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 950 bin 201,

- Brezilya 9 milyon 979 bin 276,

- Rusya 4 milyon 112 bin 151,

- İngiltere 4 milyon 71 bin 185,

- Fransa 3 milyon 514 bin 147,

- İspanya 3 milyon 107 bin 172,

- İtalya 2 milyon 751 bin 657,

-Türkiye 2 milyon 609 bin 940,

-Almanya 2 milyon 362 bin 364,

-Yunanistan 174 bin 659,

-Güney Kıbrıs 32 bin 828,

-KKTC 3132.