Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 109 milyon 388 bin 463, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 411 bin 471 ,iyileşen kişi sayısı ise 81 milyon 471 bin 539.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 28 milyon 261 bin 470.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 916 bin 172,

- Brezilya 9 milyon 834 bin 513,

- Rusya 4 milyon 71 bin 883,

- İngiltere 4 milyon 38 bin 78,

- Fransa 3 milyon 465 bin 163,

- İspanya 3 milyon 56 bin 35,

- İtalya 2 milyon 721 bin 879,

-Türkiye 2 milyon 586 bin 183,

-Almanya 2 milyon 341 bin 701,

-Yunanistan 172 bin 128,

-Güney Kıbrıs 32 bin 513,

-KKTC 3054.