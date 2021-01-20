Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek çare Ankara!
Tek çare Ankara!
Üniversitelerin gözü kulağı Saray’da
Üniversitelerin gözü kulağı Saray’da
Bundan sonra kimse kolay kolay kapanmaz !
Bundan sonra kimse kolay kolay...
Toz duman olmaya devam
Toz duman olmaya devam
banner376

Küresel salgında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

20 Ocak 2021 Çarşamba 08:30
Küresel salgında son durum
banner337
banner351

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 96 milyon 621 bin 459, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 65 bin 624 iyileşen kişi sayısı ise 69 milyon 269 bin 968.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 24 milyon 806 bin 964.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 596 bin 442,

- Brezilya 8 milyon 575 bin 742 ,

- Rusya 3 milyon 612 bin 800,

- İngiltere 3 milyon 466 bin 849,

banner341
- Fransa 2 milyon 938 bin 333,

- İtalya 2 milyon 400 bin 598,

-Türkiye 2 milyon 399 bin 781,

- İspanya 2 milyon 370 bin 742,

-Almanya 2 milyon 71 bin 473,

-Yunanistan 149 bin 462,

-Güney Kıbrıs 29 bin 294,

-KKTC 1944.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kovid19Covid19KoronavirüsVaka SayısıPozitif Vaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine yarın başlanacak
2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine yarın başlanacak
Tıp-iş: “Aşı olmak herkesin hakkı”
Tıp-iş: “Aşı olmak herkesin hakkı”
Hava durumu
Hava durumu
Tek çare Ankara!
Tek çare Ankara!
Üniversitelerin gözü kulağı Saray’da
Üniversitelerin gözü kulağı Saray’da
Bakanlık duyarsız kalınca grev 2. gününde
Bakanlık duyarsız kalınca grev 2. gününde
Pilli: 18'i yerel 23 pozitif vaka tespit edildi
Pilli: 18'i yerel 23 pozitif vaka tespit edildi
KTEZO eleştirdi
KTEZO eleştirdi
Pilli, Lapta Ve Alsancak Belediye Başkanları ve Lapta Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimiyle görüştü
Pilli, Lapta Ve Alsancak Belediye Başkanları ve Lapta Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimiyle görüştü
Saner: “Akaryakıta artış yapılmayacak, aradaki fark FİF’ten karşılanacak”
Saner: “Akaryakıta artış yapılmayacak, aradaki fark FİF’ten karşılanacak”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim