Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 96 milyon 621 bin 459, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 65 bin 624 iyileşen kişi sayısı ise 69 milyon 269 bin 968.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 24 milyon 806 bin 964.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 596 bin 442,

- Brezilya 8 milyon 575 bin 742 ,

- Rusya 3 milyon 612 bin 800,

- İngiltere 3 milyon 466 bin 849,

- Fransa 2 milyon 938 bin 333,

- İtalya 2 milyon 400 bin 598,

-Türkiye 2 milyon 399 bin 781,

- İspanya 2 milyon 370 bin 742,

-Almanya 2 milyon 71 bin 473,

-Yunanistan 149 bin 462,

-Güney Kıbrıs 29 bin 294,

-KKTC 1944.