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Küresel salgında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

16 Ocak 2021 Cumartesi 08:45
Küresel salgında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 94 milyon 324 bin 566, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 18 bin 103 iyileşen kişi sayısı ise 67 milyon 358 bin 926.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 24 milyon 102 bin 429.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 543 bin 659,

- Brezilya 8 milyon 394 bin 253 ,

- Rusya 3 milyon 520 bin 531,

- İngiltere 3 milyon 316 bin 19

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- Fransa 2 milyon 872 bin 941,

-Türkiye 2 milyon 373 bin 115,

- İtalya 2 milyon 352 bin 423,

- İspanya 2 milyon 252 bin 164,

-Almanya 2 milyon 23 bin 802,

-Yunanistan 147 bin 860,

-Güney Kıbrıs 28 bin 609,

-KKTC 1881.

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Son Güncelleme: 16.01.2021 10:22
Anahtar Kelimeler:
Kovid19Covid19CoronavirüsKoronavirüsVaka SayısıPozitif Vaka
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