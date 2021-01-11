Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 90 milyon 688 bin 733, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 943 bin 90 iyileşen kişi sayısı ise 64 milyon 811 bin 380.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 22 milyon 917 bin 334.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 467 bin 431,

- Brezilya 8 milyon 105 bin 790 ,

- Rusya 3 milyon 401 bin 954,

- İngiltere 3 milyon 72 bin 349,

- Fransa 2 milyon 783 bin 256,

-Türkiye 2 milyon 326 bin 256,

- İtalya 2 milyon 276 bin 491,

- İspanya 2 milyon 50 bin 360,

-Almanya 1 milyon 929 bin 353,

-Yunanistan 144 bin 738,

-Güney Kıbrıs 27 bin 350,

-KKTC 1779.