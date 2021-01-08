Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 88 milyon 499 bin 863, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 906 bin 693 iyileşen kişi sayısı ise 63 milyon 610 bin 686.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 22 milyon 132 bin 45.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 414 bin 044,

- Brezilya 7 milyon 961 bin 673 ,

- Rusya 3 milyon 332 bin 142,

- İngiltere 2 milyon 889 bin 419,

- Fransa 2 milyon 727 bin 321,

-Türkiye 2 milyon 296 bin 102,

- İtalya 2 milyon 220 bin 361,

- İspanya 2 milyon 24 bin 904,

-Almanya 1 milyon 869 bin 306,

-Yunanistan 142 bin 777,

-Güney Kıbrıs 26 bin 208,

-KKTC 1735.