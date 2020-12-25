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KKTC'de 11 yeni vaka
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Küresel salgında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

25 Aralık 2020 Cuma 08:30
Küresel salgında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 79 milyon 729 bin 121, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 749 bin 340 iyileşen kişi sayısı ise 56 milyon 126 bin 843.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 19 milyon 111 bin 326.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 147 bin 468,

- Brezilya 7 milyon 425 bin 593 ,

- Rusya 2 milyon 963 bin 688,

- Fransa 2 milyon 527 bin 509,

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- İngiltere 2 milyon 188 bin 587,

-Türkiye 2 milyon 100 bin 712,

- İtalya 2 milyon 9 bin 317,

- İspanya 1 milyon 869 bin 610,

-Almanya 1 milyon 614 bin 326,

-Yunanistan 134 bin 235,

-Güney Kıbrıs 19 bin 316,

-KKTC 1451.

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Anahtar Kelimeler:
Küresel SalgınKovid19Covid19KoronvirüsVaka SayısıPozitif Vaka
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