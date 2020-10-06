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Küresel salgında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

06 Ekim 2020 Salı 06:35
Küresel salgında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 35 milyon 695 bin 735, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 45 bin 920, iyileşen kişi sayısı ise 26 milyon 865 bin 755..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 7 milyon 679 bin 644..

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 6 milyon 682 bin 73,

- Brezilya 4 milyon 940 bin 499 ,

- Rusya 1 milyon 225 bin 889,

- İspanya 852 bin 838,

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- Fransa 624 bin 274,

- İngiltere 515 bin 571,

- İtalya 327 bin 586,

-Türkiye 326 bin 46,

-Almanya 304 bin 657,

-Yunanistan 20 bin 142,

-Güney Kıbrıs Bin 847,

-KKTC 775..

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Vaka SayısıDünya KoronavirüsDünya Kovid19Koronavirüs Vaka Sayısı
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