Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 35 milyon 695 bin 735, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 45 bin 920, iyileşen kişi sayısı ise 26 milyon 865 bin 755..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 7 milyon 679 bin 644..

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 6 milyon 682 bin 73,

- Brezilya 4 milyon 940 bin 499 ,

- Rusya 1 milyon 225 bin 889,

- İspanya 852 bin 838,

- Fransa 624 bin 274,

- İngiltere 515 bin 571,

- İtalya 327 bin 586,

-Türkiye 326 bin 46,

-Almanya 304 bin 657,

-Yunanistan 20 bin 142,

-Güney Kıbrıs Bin 847,

-KKTC 775..