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Küresel salgında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

24 Aralık 2020 Perşembe 08:30
Küresel salgında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 79 milyon 51 bin 438, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 737 bin 518 iyileşen kişi sayısı ise 55 milyon 645 bin 301.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 18 milyon 917 bin 152.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 123 bin 544,

- Brezilya 7 milyon 366 bin 677 ,

- Rusya 2 milyon 933 bin 753,

- Fransa 2 milyon 505 bin 875,

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- İngiltere 2 milyon 149 bin 551,

-Türkiye 2 milyon 82 bin 610,

- İtalya 1 milyon 991 bin 278,

- İspanya 1 milyon 847 bin 874,

-Almanya 1 milyon 587 bin 908,

-Yunanistan 133 bin 365,

-Güney Kıbrıs 18 bin 883,

-KKTC 1440.

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Son Güncelleme: 24.12.2020 09:32
Anahtar Kelimeler:
Küresel SalgınCovid19Kovid19Vaka Sayısı
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