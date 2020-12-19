Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 75 milyon 013 bin 851, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 681 bin 255 iyileşen kişi sayısı ise 52 milyon 282 bin 158.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 17 milyon 888 bin 353.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 4 bin 825,

- Brezilya 7 milyon 163 bin 912 ,

- Rusya 2 milyon 791 bin 220,

- Fransa 2 milyon 442 bin 990,

-Türkiye 1 milyon 982 bin 90,

- İngiltere 1 milyon 977 bin 167,

- İtalya 1 milyon 921 bin 778,

- İspanya 1 milyon 817 bin 448,

-Almanya 1 milyon 469 bin 991,

-Yunanistan 129 bin 584,

-Güney Kıbrıs 17 bin 57,

-KKTC 1355.