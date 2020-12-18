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Küresel salgında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

18 Aralık 2020 Cuma 08:30
Küresel salgında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 75 milyon 283 bin 201, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 668 bin 366 iyileşen kişi sayısı ise 52 milyon 853 bin 158.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 17 milyon 626 bin 770.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 9 milyon 979 bin 447,

- Brezilya 7 milyon 111 bin 527 ,

- Rusya 2 milyon 762 bin 668,

- Fransa 2 milyon 427 bin 316,

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-Türkiye 1 milyon 955 bin 680,

- İngiltere 1 milyon 948 bin 660,

- İtalya 1 milyon 906 bin 377,

- İspanya 1 milyon 805 bin 633,

-Almanya 1 milyon 438 bin 438,

-Yunanistan 128 bin 710,

-Güney Kıbrıs 16 bin 647,

-KKTC 1342.

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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Vaka SayısıKovid19 Vaka SayısıDünya Vaka Sayısı
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