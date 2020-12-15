Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 73 milyon 193 bin 427, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 627 bin 979 iyileşen kişi sayısı ise 51 milyon 326 bin 926.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 16 milyon 942 bin 980.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 9 milyon 905 bin 507,

- Brezilya 6 milyon 929 bin 409 ,

- Rusya 2 milyon 681 bin 256,

- Fransa 2 milyon 379 bin 915,

- İngiltere 1 milyon 869 bin 666,

-Türkiye 1 milyon 866 bin 345,

- İtalya 1 milyon 855 bin 737,

- İspanya 1 milyon 762 bin 36,

-Almanya 1 milyon 357 bin 141,

-Yunanistan 125 bin 173,

-Güney Kıbrıs 15 bin 450,

-KKTC 1278.