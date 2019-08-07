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Kurban Bayamı Pazar Günü Başlayacak

Lefkoşa,  6 Ağustos 19 (.): İslam dünyasının iki bayramından biri olan Kurban Bayramı, bu yıl 11-14  Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Bayram arifesi 10 Ağustos Cumartesi günü.

Kurban Bayamı Pazar Günü Başlayacak

Lefkoşa,  6 Ağustos 19 (.): İslam dünyasının iki bayramından biri olan Kurban Bayramı, bu yıl 11-14  Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Bayram arifesi 10 Ağustos Cumartesi günü.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:02
Kurban Bayamı Pazar Günü Başlayacak

Lefkoşa,  6 Ağustos 19 (.): İslam dünyasının iki bayramından biri olan Kurban Bayramı, bu yıl 11-14  Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Bayram arifesi 10 Ağustos Cumartesi günü.

Bayram namazı, Kurban Bayramı’nın birinci günü olan 11 Ağustos Pazar günü, saat 06.40’da kılınacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA TEBRİK KABULU

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Kurban Bayramı’nın birinci günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, tebrikleri kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı’ndaki tebrik kabulü, 10.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

CEZAEVİNDE AÇIK GÖRÜŞ YAPILACAK

KKTC Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara, Kurban Bayramı süresince 09:00 ile 16:30 saatleri arasında yakınları ile önceden belirlenen programa göre açık görüş olanağı sağlanacak.

Kurban  Bayramı ziyareti için cezaevine gidecek ziyaretçilerin kendini tanıtıcı bir belge getirmek zorunda olduğu, ziyaretçiler tarafından getirilen yiyeceklerin ziyaret süresince tüketilecek şekilde kısıtlı olması gerektiği bildirildi.

(GÖZ/HA)

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