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Kurban Bayramı yarın sona eriyor

Kamu iş yerlerinde 26 Temmuz Pazartesi yeniden iş başı yapılacak.

22 Temmuz 2021 Perşembe 10:45
Kurban Bayramı yarın sona eriyor

İlk günü 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’na denk gelen Kurban Bayramı’nda, arife olan pazartesinin de idari tatil verilmesiyle 9 güne çıkan bayram tatilinde vatandaşlar tatil yapma ve dinlenme imkanı buldu.

Kamu iş yerlerinde 26 Temmuz Pazartesi yeniden iş başı yapılacak.

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Covid-19 tedbirleri çerçevesinde kutlanan Kurban Bayramı süresinde, arife günü meydana gelen ve bir gencin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası dışında herhangi bir ciddi olay yaşanmadı.

Hava sıcaklığının 40’lı derecelerde olduğu bayram süresince vatandaşlar salgın tedbirlerine uymaya özen göstererek, eğlence yerleri, plajlar ve tatil beldelerinde bayramı kutluyor.

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Son Güncelleme: 22.07.2021 11:16
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