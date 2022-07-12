Kurban Bayramı'nın Son Günü...

Müslümanların iki kutsal bayramından biri olan Kurban Bayramı bugün sona eriyor. Dört günlük bayram tatilinin son gününde bugün, vatandaşlar bayram ziyaretlerini tamamlamaya çalışırken, havanın sıcak olması nedeniyle plajlarda da yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatili nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk dikkati çekerken, polis sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Polis Genel Müdürlüğü ve belediyelerin aldığı önlemlerle devam eden Bayram, 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06.14’te kılınan Bayram namazıyla başlamıştı.

Kurban Bayramı süresince vatandaşlar şikayetlerini ve yardım taleplerini “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarından kesintisiz olarak polise iletebiliyor. Ayrıca, bayram boyunca Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve İskele’de toplam 10 PCR ve antijen merkezi hizmet veriyor.

Pandemiden dolayı bir süredir yapılmayan Merkezi Cezaevi’ndeki açık görüş bu bayram yapılabiliyor. Bugün de hükümsüz tutuklular aileleriyle açık görüşme yapabilecek.

Öte yandan belediyeler de yurttaşların Kurban Bayramı'nı, belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için çalışıyor.

- Lefkoşa Türk Belediyesi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) gerek rutin çalışma programlarıyla, gerekse nöbetçi çalışanlarıyla bayram tatilinde de hizmet vermeye devam ediyor. Lefkoşalılar bayram süresi boyunca her türlü taleplerini “Alo 185 Çözüm Hattı”na 24 saat bildirebiliyor. Lefkoşa’da zabıta ekipleri ve LTB Halk Sağlığı Şubesi de rutin denetimlerini yapıyor.

Bayram süresince LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ekibine 7/24 0542 876 30 30 ve 0533 855 30 30 numaralı telefonlardan ulaşılabiliyor.

- Gazimağusa Belediyesi

Gazimağusa Belediyesi (GMB), Bayram tatili boyunca kurban atıklarının toplanması için ek hizmet veriyor. Gazimağusa Belediye Mezbahası ise kurban kesimi için bayram boyunca açık olacak.

Acil durumlarda 185 veya 0548 8166024 numaralı telefondan ulaşılabilen Gazimağusa Belediyesi, su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için 0548 8166030 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

- Girne Belediyesi

Girne Belediyesi de rutin programına uygun olarak temizlik hizmetlerini veriyor.

Vatandaşlar, Girne Belediyesi’ni bayram tatili süresince acil durumlarda şu telefon numaralarından arayabiliyor:

“İmar için 0548 881 21 14, Bayındırlık için 0542 852 21 18, Temizlik İşleri için 0533 871 29 29 / 0533 825 17 03, Su İşleri için 0542 882 11 18 / 0548 838 88 10, Kanalizasyon İşleri için 0533 870 20 17, Cenaze ve Defin İşleri için 0533 840 52 20 / 0533 850 64 13, Zabıta (Kolluk) Hizmetleri için 0533 826 25 47, Sağlık İşleri için 0533 870 20 14.”

- Güzelyurt Belediyesi

Güzelyurt Belediyesi, Kurban Bayramı tatili süresince belediye tarafından verilen hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi amacıyla ekiplerin çalışma gün ve saatlerini düzenleyerek, nöbetçi ekipler devreye koydu.

Tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için ise 0548 829 3243, 0548 8293244, 0548 829 3245 numaralı telefonlardan Belediye’ye ulaşılabiliyor.

- İskele Belediyesi

İskele Belediyesi’nde bayram süresince temizlik, defin ve su işleri birimi kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

Vatandaşlar herhangi bir sorun bildirimi için 0548 810 11 16 numaralı ALO ZABITA hattına ve 0548 810 11 77 numaralı telefondan İskele Belediyesi’ne ulaşılabiliyor.

- Lefke Belediyesi

Lefke Belediyesi, defin işlemleri ile su ve çöp toplama işlerine rutin olarak devam ediyor.

Lefke’de acil durumlarda aranabilecek telefon numaraları şöyle:

“İdari İşler ve Temizlik sorumlusu Turgay Ufuk 05338268347. Ustabaşı Murat Kadan 0533 8262126, Su arıza Ahmet Timer 0533 8350845. Sağlık İşleri Sorumlusu Tarcan Bıkmaz 0533 8268345. Lefke Polis müdürlüğü 0392 728742.”

- Gönyeli Belediyesi

Gönyeli Belediyesi de, bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için tedbirler aldı.

Gönyeli’de idari konular için 0533 880 60 10, kanalizasyon için 0539 101 84 25, su sıkıntısı için 0542 851 13 01, zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, temizlik ve defin için 0533 858 13 52 ve 0533 862 58 80, sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 numaraları aranabiliyor