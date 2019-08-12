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Kurban Bayramı'nı da büyük onur ve gururla nöbet başındalar...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki caydırıcı gücü Türk Donanması'nın kahraman bahriyelileri, Kurban Bayramı'nı da büyük onur ve gururla nöbet başında karşıladı.

Kurban Bayramı'nı da büyük onur ve gururla nöbet başındalar...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki caydırıcı gücü Türk Donanması'nın kahraman bahriyelileri, Kurban Bayramı'nı da büyük onur ve gururla nöbet başında karşıladı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:03
Kurban Bayramı'nı da büyük onur ve gururla nöbet başındalar...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin denizlerdeki caydırıcı gücü Türk donanmasının kahraman bahriyelileri, Kurban Bayramı'nı büyük onur ve gururla vatan nöbetinde geçiriyor.

Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi ile Yavuz ve Fatih Sondaj gemileri, KKTC açıklarında uluslararası sularda sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam ediyor.

Çalışmalara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı fırkateynler, korvetler, hücumbotlar, denizaltılar, karakol botları ile insansız hava araçları dahil deniz ve hava vasıtalarıyla kesintisiz şekilde refakat ve koruma görevi sağlanıyor.

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Kurban Bayramı'nın birinci gününde Doğu Akdeniz'de göreve devam eden Fatih Sondaj Gemisi'ne refakat eden Salihreis'te görevli personel bayramlaştı.

Fırkateynin helikopter platformunda bahriye örf ve adetlerine uygun olarak uçuş bölümü personeli, SAT timi ve AHT personeli, gemi komutanının tabura hitaben yaptığı bayram tebrigatını dinledi. Fırkateyndeki personelin bir taraftan bayramlaşırken, diğer taraftan refakat görevini aksatmaması dikkati çekti.

Askerler daha sonra son teknoloji uydu muhabere sistemleri aracılığıyla aileleriyle bayramlaştı. 

AA

Son Güncelleme: 12.08.2019 18:18
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