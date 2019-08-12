Kurban Bayramı İkinci Gününde...

İslam dünyasının iki bayramından biri olan, dün sabah kılınan namazla başlayan dört günlük Kurban Bayramı ikinci gününde...

Bayramın ikinci gününde de, akraba ziyaretlerini sürdüren vatandaşlar, hayatta olmayan yakınları için mezarlıklara gidiyor, dua okuyor.

İç kesimlerde 41’e kadar yükselen sıcaklık nedeniyle bazı vatandaşlar da serinlemek için denize akın ediyor. Deniz kenarlarındaki piknik alanları da rağbet görüyor. Lefkoşa’nın tarihi surlariçi ise turistlerin ilgi duyduğu yerler arasında.

Kurban Bayramı nedeniyle bayramın üçüncü günü olan yarın Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret de gerçekleştirilecek.

Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara, Kurban Bayramı süresince 09.00 ile 16.30 saatleri arasında, yakınları ile önceden belirlenen programa göre açık görüş olanağı sağlanacak.

Kurban Bayramı’nın 4 günlük tatili dolayısıyla başta Polis Genel Müdürlüğü olmak üzere kurum ve kuruluşlar önlemler aldı.



Her zaman olduğu gibi “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatları kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde.Daha da yoğunlaşan trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşları trafik kurallarına uyma konusunda uyaran polis, alkol alınması halinde araç kullanılmamasını istedi ve gerekirse polisten yardım istenebileceğini hatırlattı.4 günlük Kurban Bayramı, çarşamba günü sona erecek.Kurban Bayramı’nın ikinci gününde çarşıların genelde sakin olduğu gözlemlenirken, dükkanların bir kısmının da açmadığı görüldü.Fotoğraf: Erol Uysal