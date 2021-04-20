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Kuraklık değerlendirme çalışmaları başladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi, 2020-2021 Üretim yılı Kuraklık Zararı Değerlendirme çalışmalarına başladı.

20 Nisan 2021 Salı 13:45
Kuraklık değerlendirme çalışmaları başladı
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Genel Tarım Sigortası Fonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite tarafından, tahıl ve baklagil yem bitkilerinin ekili olduğu alanlarda gözlem, inceleme ve tartımlar yapılmaya başlandı. Elde edilecek sonuçlar Meteoroloji Dairesi’nden alınan resmi yağış bilgileri ile de harmanlanarak nihai rapor ve kuraklık haritası hazırlanacak. 
Açıklamaya göre, bazı bölge ve köylerin miktar olarak diğer bölge ve köylerden daha az yağış aldığı ve verim açısından farklılıklar gösterdiği bilinmekle birlikte, bitkilerin gösterdiği büyüme, gelişme, başaklanma ve verim verilerinin oluşması ile her yıl 1-20 Nisan tarihleri arasında yapılan uydu fotoğrafı çekimlerinin tamamlanması beklenerek, zararlar saptanmaya başlandı. 

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“Şeffaf ve çözüm odaklı vizyonumuz doğrultusunda yapılan çalışmaları gerek paydaşlarımızla gerekse de basınla paylaşarak 15 Mayıs tarihine kadar tamamlamayı hedeflemekteyiz” denilen açıklamada “Çalışmalar tamamlandıktan sonra üreticilerimizin zararları tazmin edilecek ve dün olduğu gibi bugün de üreticimizin yanında olup ülke ekonomisine çok büyük katkısı olan tarım sektörünün devamlılığı sağlanacaktır” ifadelerine de yer verildi.

 

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Son Güncelleme: 20.04.2021 14:28
Anahtar Kelimeler:
Kuraklık Değerlendirme çalışmaları
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