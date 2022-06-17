KÜNİB Kafkasya Üniversiteler Birliğinde GAÜ temsil edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulan ilk özel üniversitesi olan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 16-17 Haziran tarihlerinde Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’te temsil edildi.

2009 yılında Türk Üniversiteleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi ayrıca eğitim ve öğretim olanaklarının artırılması için kurulan KÜNİB Özbekistan'da üniversite fuarı organize edildi. TC Özbekistan Elçiliği Müsteşarı Alican Aksoy, TC Eğitim Ataşesi, TC Özbekistan Bursa Konsolosu gibi seçkin katılımcıların da yer aldığı açılış törenine Türkiye'nin 15 üniversitesi ve ayrıca KKTC'den de GAU katıldı. GAÜ’yü KÜNİB fuarında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Esenyel ve Tanıtma ve Pazarlama ofisinden Vera Chernenko temsil etti.

KÜNİB fuarı ile ilgili görüşlerine başvurulan GAU Rektör Yardımcısı ve Stratejik İşbirlikleri Direktörü Prof. Dr. İsmet Esenyel “Yavru vatan Kuzey Kıbrıs'ı ata yadigarı bu topraklara temsil etmek öncelikle ülkem ve üniversitem adına şahsıma büyük bir gurur ve Kıvanç vermektedir" dedi. Özbekistan'a adım attığımız andan itibaren bizlere sıcak ilgisini esirgemeyen KÜNİB yetkililerine ve TC temsilcilerine son derece müteşekkiriz bizlere evimizde gibiyiz diye hissettirdiler. Özbek öğrencilerin ve velilerinin büyük ilgisi ile karşılaşmak ve GAÜ'nün burada varlığı ve popülaritesi ayrıca yıllar içerisinde insanların içerisinde oluşturduğu imaj son derece önemlidir” dedi.

Yaptığı konuşmada KKTC'nin çok genç bir devlet olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Esenyel "Taşkent ve Girne arasında bir eğitim köprüsü kurmak istediklerini, ayrıca Taşkent Devlet Ulaştırma üniversitesi ile de eğitim anlaşmasının ilk adımlarını attıklarını ifade etti. Dünyanın dört bir yanından olduğu gibi, Özbekistan'dan da daha fazla öğrencileri Girne Amerikan Üniversitesi’nde ağırlamak ve görmek istediklerini belirten Prof. Dr. İsmet Esenyel "GAÜ bu coğrafyada misyonunu artırmaya devam edecektir "dedi.