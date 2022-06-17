banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Elektrik fiyatlarına zam geliyor...
Elektrik fiyatlarına zam geliyor...
Şemsi Kazım Erkman'a ayrıcalık mı!!!
Şemsi Kazım Erkman'a ayrıcalık mı!!!
Meryem hanım istifa etmeli, hem de cezaevindeyken!
Meryem hanım istifa etmeli, hem...
Şeyh Nazım Kıbrısinin Oğlu Bahaeddin Adil yurtdışına çıkış yasağıyla teminatla serbest
Şeyh Nazım Kıbrısinin Oğlu Bahaeddin...
Universalbank hissedarlarına yakalama emri
Universalbank hissedarlarına yakalama emri
banner405

KÜNİB Kafkasya Üniversiteler Birliğinde GAÜ temsil edildi

17 Haziran 2022 Cuma 11:07
KÜNİB Kafkasya Üniversiteler Birliğinde GAÜ temsil edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulan ilk özel üniversitesi olan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 16-17 Haziran tarihlerinde Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’te temsil edildi.

2009 yılında Türk Üniversiteleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi ayrıca eğitim ve öğretim olanaklarının artırılması için kurulan KÜNİB Özbekistan'da üniversite fuarı organize edildi. TC Özbekistan Elçiliği Müsteşarı Alican Aksoy, TC Eğitim Ataşesi, TC Özbekistan Bursa Konsolosu gibi seçkin katılımcıların da yer aldığı açılış törenine Türkiye'nin 15 üniversitesi ve ayrıca KKTC'den de GAU katıldı. GAÜ’yü KÜNİB fuarında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Esenyel ve Tanıtma ve Pazarlama ofisinden Vera Chernenko temsil etti.

KÜNİB fuarı ile ilgili görüşlerine başvurulan GAU Rektör Yardımcısı ve Stratejik İşbirlikleri Direktörü Prof. Dr. İsmet Esenyel “Yavru vatan Kuzey Kıbrıs'ı ata yadigarı bu topraklara temsil etmek öncelikle ülkem ve üniversitem adına şahsıma büyük bir gurur ve Kıvanç vermektedir" dedi. Özbekistan'a adım attığımız andan itibaren bizlere sıcak ilgisini esirgemeyen KÜNİB yetkililerine ve TC temsilcilerine son derece müteşekkiriz bizlere evimizde gibiyiz diye hissettirdiler. Özbek öğrencilerin ve velilerinin büyük ilgisi ile karşılaşmak ve GAÜ'nün burada varlığı ve popülaritesi ayrıca yıllar içerisinde insanların içerisinde oluşturduğu imaj son derece önemlidir” dedi.

Yaptığı konuşmada KKTC'nin çok genç bir devlet olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Esenyel "Taşkent ve Girne arasında bir eğitim köprüsü kurmak istediklerini, ayrıca Taşkent Devlet Ulaştırma üniversitesi ile de eğitim anlaşmasının ilk adımlarını attıklarını ifade etti. Dünyanın dört bir yanından olduğu gibi, Özbekistan'dan da daha fazla öğrencileri Girne Amerikan Üniversitesi’nde ağırlamak ve görmek istediklerini belirten Prof. Dr. İsmet Esenyel "GAÜ bu coğrafyada misyonunu artırmaya devam edecektir "dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik fiyatlarına zam geliyor...
Elektrik fiyatlarına zam geliyor...
LBO sanatçıları parklarda müzik dinletisi sunacak
LBO sanatçıları parklarda müzik dinletisi sunacak
İskele’de ev yangını
İskele’de ev yangını
Şemsi Kazım Erkman'a ayrıcalık mı!!!
Şemsi Kazım Erkman'a ayrıcalık mı!!!
Döviz kurları
Döviz kurları
Kamuda görevden alma ve atamalar yapıldı...
Kamuda görevden alma ve atamalar yapıldı...
Meryem hanım istifa etmeli, hem de cezaevindeyken!
Meryem hanım istifa etmeli, hem de cezaevindeyken!
Şeyh Nazım Kıbrısinin Oğlu Bahaeddin Adil yurtdışına çıkış yasağıyla teminatla serbest
Şeyh Nazım Kıbrısinin Oğlu Bahaeddin Adil yurtdışına çıkış yasağıyla teminatla serbest
Universalbank hissedarlarına yakalama emri
Universalbank hissedarlarına yakalama emri
“arada-ara/HIATUS” Sergisi ARUCAD Art Space’te Açıldı
“arada-ara/HIATUS” Sergisi ARUCAD Art Space’te Açıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim