Kundakçılıktan tutuklanan Enver Bahçeciler yargıç önünde

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olarak 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler, bugün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, Bahçeciler’in davasının yeni adli yıla bırakılacağını belirtti. Bahçeciler’in avukatı Betül Ciyaslıoğlu, mahkemenin gündeminin yoğunluğunun farkında olduklarını ancak Bahçeciler’in yargılanmak için adaya döndüğünü beyan etmesi, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun’u kızdırdı. Aksun, “Yurtdışından gelmesi lütuf mu? Yurtdışına gitmeseydi davası 3 kez bitmişti” dedi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen dava duruşma tarihini 20 Eylül 2022 tarihine ertelendi.