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Kumyalı'da çevre felaketi!

Bugün Kumyalı’da deniz kenarından toprak alan bir iş makinası çevreye duyarlı vatandaşlar tarafından görüntülendi ve görüntüler Kıbrıs Manşet ile paylaşıldı.

26 Aralık 2021 Pazar 08:10
Kumyalı'da çevre felaketi!

Bugün Kumyalı’da deniz kenarından toprak alan bir iş makinası çevreye duyarlı vatandaşlar tarafından görüntülendi ve görüntüler Kıbrıs Manşet ile paylaşıldı.

Kumyalı bölgesinde deniz kenarından toprak alan ve bölgedeki ekolojik dengeyi bozan sorumsuz kişiler kamyonlar dolusu toprağı alıp götürdüler. 

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Kıbrıs Manşet’e bilgi veren bölge sakinleri iki gündür bölgeden toprak alındığını ve alan kişilerin bunu izinsiz yaptığını söyledi.

Kıbrıs Manşet olarak buradan Çevre Dairesini uyarıyoruz. Bu vurguna bu talana derhal dur denilmeli. Karpaz’ın ekolojik dengesine zarar veren bu kişiler hakkında derhal işlem yapılmalı. 

Kıbrıs Manşet olarak konunun takipçisi olacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Kumyalıçevre Felaketi
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