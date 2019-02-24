Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103186
ALTIN
227.073
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9396
EURO
6.0307
Güzelyurt'ta silahla adam yaralama!
GÜZELYURT'TA SİLAHLA ADAM YARALAMA!
Çaldığı telefonları satıyorken yakalandı
ÇALDIĞI TELEFONLARI SATIYORKEN YAKALANDI
Ölümlü iş kazası
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI
Meteorolojiden toz uyarısı
METEOROLOJİDEN TOZ UYARISI
banner282

Kumar Oynatmak Ve Tasarrufunda Ve Kontrolünde Kanunsuz Şans Oyun Makinesi Bulundurmak...

Lefkoşa, 24 Şubat 19 : Lefkoşa\'da dün akşam gerçekleştirilen asayiş denetimi sırasında, iki kahvehane ve bir dernek binasında yapılan kontrolde, izinsiz olduğu ve kumar oynatıldığı tespit edilen 3 adet şans oyun makinesi emare olarak alındı.

Kumar Oynatmak Ve Tasarrufunda Ve Kontrolünde Kanunsuz Şans Oyun Makinesi Bulundurmak...

Lefkoşa, 24 Şubat 19 : Lefkoşa\'da dün akşam gerçekleştirilen asayiş denetimi sırasında, iki kahvehane ve bir dernek binasında yapılan kontrolde, izinsiz olduğu ve kumar oynatıldığı tespit edilen 3 adet şans oyun makinesi emare olarak alındı.

24 Şubat 2019 Pazar 14:50
Kumar Oynatmak Ve Tasarrufunda Ve Kontrolünde Kanunsuz Şans Oyun Makinesi Bulundurmak...

Lefkoşa, 24 Şubat 19 : Lefkoşa'da dün akşam gerçekleştirilen asayiş denetimi sırasında, iki kahvehane ve bir dernek binasında yapılan kontrolde, izinsiz olduğu ve kumar oynatıldığı tespit edilen 3 adet şans oyun makinesi emare olarak alındı.

Şans oyun makinelerini işletmelere tedarik ettiği tespit edilen Ş.D’ye (E-35) bugün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde, mahkeme tarafından üç gün tutukluk emri verildi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, söz konusu şahsın aracında ve Gayretköy'deki ikametgahında yapılan aramada 8 adet daha şans oyun makinesi bulunarak emare olarak alınırken, iki ayrı kahvehaneye de aynı makinelerden birer tane daha tedarik ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(SEL) FOTOĞRAFLI
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt'ta silahla adam yaralama!
Güzelyurt'ta silahla adam yaralama!
Ticaret Odası Ve “kıbrıslı Dostlar” Bir Arada…
Ticaret Odası Ve “kıbrıslı Dostlar” Bir Arada…
Sungur
Sungur "bir Çınar Gibi Büyüyüp Gelişiyoruz Ve Daha Gidilecek Çok Yolumuz Var"
Polis, RHA ve sivil plakalı motosiklet plakalarının ne şekil ve tipte olacağı yönünde bir düzenleme bulunmadığını açıkladı
Polis, RHA ve sivil plakalı motosiklet plakalarının ne şekil ve tipte olacağı yönünde bir düzenleme bulunmadığını açıkladı
Ölümlü iş kazası
Ölümlü iş kazası
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında yeşil dalga sistemine geçildi
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında yeşil dalga sistemine geçildi
Gönyeli Belediyesi “yağmur suyu risk değerlendirme raporu”nu Başbakan Erhürman’a sundu
Gönyeli Belediyesi “yağmur suyu risk değerlendirme raporu”nu Başbakan Erhürman’a sundu
YDP Gazimağusa Piyalepaşa Örgütü kuruldu
YDP Gazimağusa Piyalepaşa Örgütü kuruldu
Polisiye Haberler…
Polisiye Haberler…
Meteorolojiden toz uyarısı
Meteorolojiden toz uyarısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim