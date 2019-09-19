Kültürel Miras Teknik Komitesi Çalışmaları…

RESTORASYONU TAMAMLANAN AYA TRİADA BAZİLİKASI VE AY FİLON KİLİSELERİ İÇİN CUMARTESİ TÖRENLER DÜZENLENECEK

Lefkoşa, 19 Eylül 19 : İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi restorasyon çalışmaları tamamlanan Aya Triada Bazilikası ve Ay Filon Kilisesi için tören düzenleneceğini bildirdi.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, 21 Eylül saat 14.30’da Aya Traiada ardından da 16.00’da Ay Filion Kilisesinin açılış seremonilerinin gerçekleştirileceği ve açılış törenlerinde Teknik Komite, Avrupa Komisyonu ve BM Kalkınma Programı yetkililerinin hazır bulunacağı belirtildi.

Basın mensuplarının media.cy@undp.org e-posta adresine yarın 12.00’ye kadar kayıt yaptırması gerektiği kaydedilen açıklamada, 21 Eylül’de saat 12.30’da Ledra Palas sınır kapısından otobüs kaldırılacağı bilgisi de verildi.

(RU/YIL)

