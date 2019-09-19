banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100638
ALTIN
275.064
DOLAR
5.6964
STERLİN
7.1113
EURO
6.3020
16 yaşındaki genç kız 2 gündür kayıp
KAYIP ARANIYOR
Çalıştığı işyerinden 257. 000 TL’lik vurgun
SUÇUNU KABUL ETTİ
13 yıldır kaçak yaşıyordu
13 YILDIR KAÇAK YAŞIYORDU
Santos tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner306
Flaş Haber
13 yıldır kaçak yaşıyordu
Kapat

Kültürel Miras Teknik Komitesi Çalışmaları…

RESTORASYONU TAMAMLANAN AYA TRİADA BAZİLİKASI VE AY FİLON KİLİSELERİ İÇİN CUMARTESİ TÖRENLER DÜZENLENECEK

Kültürel Miras Teknik Komitesi Çalışmaları…

RESTORASYONU TAMAMLANAN AYA TRİADA BAZİLİKASI VE AY FİLON KİLİSELERİ İÇİN CUMARTESİ TÖRENLER DÜZENLENECEK

19 Eylül 2019 Perşembe 12:22
Kültürel Miras Teknik Komitesi Çalışmaları…

RESTORASYONU TAMAMLANAN AYA TRİADA BAZİLİKASI VE AY FİLON KİLİSELERİ İÇİN CUMARTESİ TÖRENLER DÜZENLENECEK

Lefkoşa, 19 Eylül 19 : İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi restorasyon çalışmaları tamamlanan Aya Triada Bazilikası ve Ay Filon Kilisesi için tören düzenleneceğini bildirdi.

banner317
Komiteden yapılan yazılı açıklamada, 21 Eylül saat 14.30’da Aya Traiada ardından da 16.00’da Ay Filion Kilisesinin açılış seremonilerinin gerçekleştirileceği ve açılış törenlerinde Teknik Komite, Avrupa Komisyonu ve BM Kalkınma Programı yetkililerinin hazır bulunacağı belirtildi.

Basın mensuplarının media.cy@undp.org e-posta adresine yarın 12.00’ye kadar kayıt yaptırması gerektiği kaydedilen açıklamada,  21 Eylül’de saat   12.30’da Ledra Palas sınır kapısından otobüs kaldırılacağı bilgisi de verildi.

(RU/YIL)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziler Gününde mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı
Gaziler Gününde mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı
Ulaştırma Bakanlığı: “İnternet hızındaki yavaşlık bir süre daha devam edecek”
Ulaştırma Bakanlığı: “İnternet hızındaki yavaşlık bir süre daha devam edecek”
Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TMK'yı ziyaret etti
Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TMK'yı ziyaret etti
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
Yrd. Doç. Dr. Nuri, okul kaygısı yaşayan çocuklar için ebeveynlere tavsiyelerde bulundu
Yrd. Doç. Dr. Nuri, okul kaygısı yaşayan çocuklar için ebeveynlere tavsiyelerde bulundu
DAÜ’den CISCO eğitimleri başarısı
DAÜ’den CISCO eğitimleri başarısı
Başbakan TBMM’deydi
Başbakan TBMM’deydi
DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı’na sanatla başlıyor
DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı’na sanatla başlıyor
LAÜ Akademisyeni Telli, hipertansiyonda egzersizin önemini ele aldı
LAÜ Akademisyeni Telli, hipertansiyonda egzersizin önemini ele aldı
Runıte Cyprus Adlı İki Toplumlu Koşu Etkinliği Cumartesi Günü Yapılıyor
Runıte Cyprus Adlı İki Toplumlu Koşu Etkinliği Cumartesi Günü Yapılıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim