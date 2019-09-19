Kültürel Miras Teknik Komitesi Çalışmaları…

RESTORASYONU TAMAMLANAN AYA TRİADA BAZİLİKASI VE AY FİLON KİLİSELERİ İÇİN CUMARTESİ TÖRENLER DÜZENLENECEK
Lefkoşa, 19 Eylül 19 : İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi restorasyon çalışmaları tamamlanan Aya Triada Bazilikası ve Ay Filon Kilisesi için tören düzenleneceğini bildirdi.
Basın mensuplarının media.cy@undp.org e-posta adresine yarın 12.00’ye kadar kayıt yaptırması gerektiği kaydedilen açıklamada, 21 Eylül’de saat 12.30’da Ledra Palas sınır kapısından otobüs kaldırılacağı bilgisi de verildi.
(RU/YIL)