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Kültürel Miras Teknik Komitesi Ab Desteğiyle 6 Mezarlığı Rehabilite Edecek

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Kültürel Miras Teknik Komitesi, Avrupa Birliği desteğiyle 6 mezarlığı rehabilite ediyor. Komite ilk olarak “Geçitkale (Rum Mezarlığı), Köfünye (Türk Mezarlığı), Akova (Rum Mezarlığı), Vuda (Türk Mezarlığı), Alsancak (Rum Mezarlığı) ve Mandirga\'daki (Türk Mezarlığı) mezarlıkları onaracak.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Ab Desteğiyle 6 Mezarlığı Rehabilite Edecek

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Kültürel Miras Teknik Komitesi, Avrupa Birliği desteğiyle 6 mezarlığı rehabilite ediyor. Komite ilk olarak “Geçitkale (Rum Mezarlığı), Köfünye (Türk Mezarlığı), Akova (Rum Mezarlığı), Vuda (Türk Mezarlığı), Alsancak (Rum Mezarlığı) ve Mandirga\'daki (Türk Mezarlığı) mezarlıkları onaracak.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:44
Kültürel Miras Teknik Komitesi Ab Desteğiyle 6 Mezarlığı Rehabilite Edecek

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Kültürel Miras Teknik Komitesi, Avrupa Birliği desteğiyle 6 mezarlığı rehabilite ediyor. Komite ilk olarak “Geçitkale (Rum Mezarlığı), Köfünye (Türk Mezarlığı), Akova (Rum Mezarlığı), Vuda (Türk Mezarlığı), Alsancak (Rum Mezarlığı) ve Mandirga'daki (Türk Mezarlığı) mezarlıkları onaracak.

BM Kalkınma Programı'ndan (UNDP) yapılan açıklamada, AB’nin, iki toplum arasında güven yaratıcı önlemler çerçevesindeKıbrıs’taki 6 mezarlığın rehabilitasyonu için komite ve UNDP’ye 70 bin Euro sağlayacağı belirtildi.

Yeni girişimin, iki toplumdan Kültürel Miras Komitesi’ne gelen “komitenin projelerine mezarlıkların da eklenmesi” taleplerine yanıt olduğu kaydedilen açıklamada, her iki toplumdan da mezarlıkların pilot projeler olarak listeye eklendiği ifade edildi.

Buna göre rehabilite edilecek mezarlıklar şöyle: “Geçitkale (Rum Mezarlığı), Köfünye (Türk Mezarlığı), Akova (Rum Mezarlığı), Vuda (Türk Mezarlığı), Alsancak (Rum Mezarlığı), Mandirga (Türk Mezarlığı).”

Komite’nin Kıbrıslı Türk Eşbaşkanı Ali Tuncay, konuya ilişkin açıklamasında, destek taahhüdü yapılırken kendilerine duyulan güvenden onur duyduklarını ifade ederek, AB’ye desteği için teşekkür etti. Tuncay, projeyle sadece mezarlıkları rehabilite etmiş olmayacaklarını, ayrıca insani bir konuyla uğraşacaklarını ve bunun Kıbrıslı Türklerle, Kıbrıslı Rumlar arasında güven ve işbirliği atmosferi oluşturulmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Komite’nin Kıbrıslı Rum Eşbaşkanı Takis Hadjidemetriou ise, konunun en iyi şekilde sonuçlandırılmasıyla için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurguladı.

Açıklamada, UNDP’nin konuyla ilgili çalışmalarda komiteye destek vereceğini ve daha sonra bu çerçevedeki diğer projelere destek verme olasılığı bulunacağı kaydedilerek, UNDP müdahalelerinin daha çok temizlik, telleme ve ağaç dikimi gibi konularda olacağı kaydedildi.

Bu arada Kültürel Miras Teknik Komitesi’nden alınan bilgiye göre, 6 mezarlıkta yapılacak rehabilitasyon çalışmasından ayrı olarak, iki tarafta da Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların, akrabalarının mezarlarını saygın bir şekilde korumalarına ve restore etmelerine prosedürel açıdan yardımcı olunacak.

(HÖ)

 

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