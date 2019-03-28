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Kültür Dairesi’nin 55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

Lefkoşa, 28 Mart 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin 55. Kütüphane Haftası’nı kutlama etkinlikleri kapsamında, Lefkoşa’da Milli Kütüphane’de (Atatürk Kültür Merkezi) ve Kültür Dairesi bünyesindeki Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphanelerinde çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Kültür Dairesi’nin 55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

Lefkoşa, 28 Mart 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin 55. Kütüphane Haftası’nı kutlama etkinlikleri kapsamında, Lefkoşa’da Milli Kütüphane’de (Atatürk Kültür Merkezi) ve Kültür Dairesi bünyesindeki Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphanelerinde çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

28 Mart 2019 Perşembe 12:51
Kültür Dairesi’nin 55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor


Lefkoşa, 28 Mart 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin 55. Kütüphane Haftası’nı kutlama etkinlikleri kapsamında, Lefkoşa’da Milli Kütüphane’de (Atatürk Kültür Merkezi) ve Kültür Dairesi bünyesindeki Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphanelerinde çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.
Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kütüphanelerin kullanımına, okuma alışkanlığının kazanılması ve geliştirilmesine ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikler bugün Değirmenlik, İskele ve Akdoğan Halk Kütüphanelerine taşındı.
Değirmenlik Halk Kütüphanesi’nde, sahne sanatları alanında uzman Suzan Polat’ın masal anlatımı, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nin Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda organize ettiği, Şair ve Çocuk Kitapları Yazarı Akile Kıvanç Rıza ile söyleşi ve İskele bölge okullarının, İskele Halk Kütüphanesi’ni ziyareti gerçekleştirildi. Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları kütüphanelerde düzenlenen etkinliklerde, kütüphaneleri en çok kullanan çocuk ve yetişkin okuyuculara belge ve ödüllerini takdim etti.
AKM’DE LÜTFİYE ÖZİPEK İLE SÖYLEŞİ…
55. Kütüphane Haftası etkinlikleri yarın saat 10:00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak “Lütfiye Özipek ile söyleşi” etkinliği ile devam edecek. Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında yarın Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde Mine Demirci’nin ve Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde de Suzan Polat’ın Masal Anlatımı etkinlikleri yer alacak.
MASAL GÜNLERİ BAŞLIYOR…
Kültür Dairesi’nin her yıl Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde başlattığı “Masal Günleri”nin ilki, 30 Mart Cumartesi günü Lefkoşa’daki Milli Kütüphane’nin Çocuk Bölümü’nde saat 10.30’da yapılacak.
Masal Günleri etkinliği, çocukları kitapla buluşturarak, çocukların yaşamında kütüphanenin aktif bir rol almasını sağlamak ve farklı sanat dallarına olan ilgilerini artırmak hedefiyle gerçekleştirilecek.
Okul öncesi, ana okul ve ilkokul çağındaki çocukların velileri ile birlikte katıldığı etkinlik, Suzan Polat’ın aktif masal anlatımı ile başlayıp, çocukların yaratıcılıklarını pekiştirmek amacıyla Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Memuru Resim-Seramik Sanatçısı Bedia Kale yönetiminde yapılan resim çalışmasıyla tamamlanıyor.
Bu yıl 10.’su gerçekleştirilecek Masal Günleri, on beş günlük periyotlar halinde iki haftada bir Cumartesi günleri 13 ve 27 Nisan ile 11 ve 25 Mayıs tarihlerinde halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek.
(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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