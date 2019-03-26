Kültür Dairesi’nin 55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

GİRNE HALK KÜTÜPHANESİ’Nİ EN ÇOK KULLANAN OKUYUCULARLA, “ŞİİRİNE RESİM ÇİZ” KONULU AYRAÇ YARIŞMASINI KAZANANLARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Lefkoşa, 26 Mart 19 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin 55. Kütüphane Haftası’nı kutlama etkinlikleri kapsamında kütüphanelerin kullanımına, okuma alışkanlığının kazanılması ve geliştirilmesine ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla Girne Halk Kütüphanesi’ni en çok kullanan okuyucularla, “Şiirine Resim Çiz” konulu ayraç yarışmasını kazananlara ödülleri verildi.

GİRNE HALK KÜTÜPHANESİ’NİN ETKİNLİKLERİ

Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 55. Kütüphane Haftası’nın Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış töreninin ardından, Girne Halk Kütüphanesi’nin etkinliği yapıldı.

Burada düzenlenen etkinlikte, Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları, Girne Halk Kütüphanesi’ni en fazla kullanan yetişkin okuyucular Ayşe Tural, Mübeccel Yalçın ve Türker Alptekin’e de belge ve ödüllerini takdim etti.

Girne Halk Kütüphanesi’nin kütüphane haftası etkinlikleri kapsamında Girne bölgesi ortaokul seviyesindeki öğrencilerin katılımıyla düzenlediği ayraç yarışmasının sergisi açıldı. Girne Halk Kütüphanesi’nde dün açılan sergide, başarı ödülü almaya hak kazananların ödülleri de verildi.

Seçici kurul üyeliklerini ressam Hikmet Uluçam, seramik sanatçısı Mümine Özdemirağ Yağlı ve Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni Rukiye Kaymak’ın yaptığı “Şiirine Resim Çiz” konulu ayraç yarışmasında derecelendirme yapılmaksızın üç başarı ödülü verildi.

Başarı ödüllerini almaya hak kazanan öğrenciler; Oğuz Veli Ortaokulu-7 C Sınıfı Öğrencisi Irmak Çıkırık’a, Oğuz Veli Ortaokulu-8 B Sınıfı Öğrencisi Kardelen Çıplak’a ve Necat British College-8 B Sınıfı Öğrencisi Simirna Erk’e ödüllerini Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları verdi.

Kütüphane Haftası etkinlikleri Güzelyurt, Gazimağusa, İskele ve Akdoğan Halk Kütüphanelerine taşınıyor

DİĞER ETKİNLİKLER

Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde yarın saat 10.00’da Mehmet Ekin Vaiz ile “Sosyal Medya ve Okuma Alışkanlığı” konulu söyleşi yapılacak.

Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde ayrıca yarın Suzan Polat’ın masal anlatımı; İskele Halk Kütüphanesi’nde “Ana Sınıf Öğrencilerine Yönelik Dikkat Geliştirici Oyunlar” ve Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde Esra Tülek’in kukla gösterisi gerçekleşecek.

28 Mart Perşembe günü 08.30’da, Değirmenlik Halk Kütüphanesi’nde Suzan Polat’ın masal anlatımı, Akile Kıvanç Rıza ile Akdoğan Dr.Fazıl Küçük İlkokulu’nda söyleşi ve İskele bölge okullarının, İskele Halk Kütüphanesi’ni ziyaretiyle etkinlikler devam edecek.

55. Kütüphane Haftası etkinlikleri 29 Mart Cuma günü saat 10.00’da Milli Kütüphane’de (AKM) Lütfiye Özipek ile söyleşi, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde Mine Demirci ve Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde ise Suzan Polat’ın Masal Anlatımı etkinlikleri yer alacak

(TUG/FEZ) FOTOĞRAFLI