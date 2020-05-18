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Kültür Dairesi, Corona Virüs Tedbirleri Nedeniyle Ertelediği Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yapacağı Mali Yardım Başvurularını Mayıs Sonu Kabul Etmeye Başlıyor

BAŞVURULAR 27 MAYIS – 12 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA KÜLTÜR DAİRESİ’NE YAPILACAK

18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:52
Kültür Dairesi, Corona Virüs Tedbirleri Nedeniyle Ertelediği Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yapacağı Mali Yardım Başvurularını Mayıs Sonu Kabul Etmeye Başlıyor
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BAŞVURULAR 27 MAYIS – 12 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA KÜLTÜR DAİRESİ’NE YAPILACAK
Lefkoşa, 18 Mayıs 20 : Kültür Dairesi, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, 2020 yılında yapacağı mali yardımlar için, nisan ayında almayı hedeflediği başvuruları corona virüs tedbirleri nedeniyle 27 Mayıs – 12 Haziran tarihlerine erteledi. 
Güzel sanatlarla ilgili derneklerden randevu usulüyle alınacak müracaatlar, her iki tarih de dahil olmak üzere, 27 Mayıs – 12 Haziran tarihleri arasında, pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 09.00-13.30 saatleri arasında ve perşembe günleri de 09.00-12.00 ile 13.30-17.00 saatleri arasında Kültür Dairesi’nde kabul edilecek.
YURT İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJELERE ÖNCELİK VERİLECEK
Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’ın verdiği bilgiye göre, 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ve/veya gerçekleştirmeyi planladıkları en fazla iki proje için başvuru yapabilecek olan derneklerin, yurt içinde gerçekleştirmeyi planladıkları projelerine öncelik verilecek. Halk dansları konusunda proje sunacak derneklerin, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’na üye olmaları koşulu arandığını hatırlatan Akpolat, derneklerin, katılmayı ve gerçekleştirmeyi planladıkları halk dansları festivallerinin katılım ücretinin olmaması gerektiğini vurguladı.
YARDIM İÇİN AYRILAN BÜTÇE 900 BİN TÜRK LİRASI 
Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat açıklamasında, Kültür Dairesi tarafından Tüzük kapsamında yapılacak yardımlar için geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 900 bin Türk Lirası tutarında bir ödenek ayrıldığını hatırlattı. Akpolat yardımların proje bazlı yapılacağını ve Tüzük kapsamında 13 kişiden oluşturulan komisyonun değerlendirmelerini projeler üzerinden yapacağını vurgulayarak, Tüzüğün her derneğe toplamda yapılabilecek en yüksek yardım miktarını 72 bin Türk Lirası ile sınırlandırdığını bildirdi.

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Akpolat, bu yıl, derneklerin yurt içinde gerçekleştirecekleri projelerine öncelik verileceğinin altını çizerek, Tüzük çerçevesinde her dernekten iki farklı proje kabul edileceğini ancak derneklerin iki yurt dışı projesi ile başvuramayacaklarını belirtti. Akpolat başvuru yapacak olan derneklere çağrıda bulunarak, derneklerin projelerini sunarken Başvuru Rehberi’ne uymalarını ve hedeflerinin en yüksek katkı miktarını almak değil en iyi projeyi sunmak olması gerektiğini belirtti.
23/2016 Dernekler Yasası altında faaliyetlerini yürütmekte olup, ilk tescil tarihinden itibaren 2 yılını doldurmuş olan ve Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde tanımlanan dernekler, 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ve/veya gerçekleştirmeyi planladıkları proje ve etkinlikler için başvurabilecekler. 
Başvuru koşulları ile ilgili detayların, başvuru ile birlikte teslim edilmesi gerekli evraklar ile materyallerin listesi ve değerlendirme ölçütlerinin biraraya getirildiği Başvuru Rehberi, Kültür Dairesi’nin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından ve Daire’den temin edilebiliyor. 
GEÇMİŞ PROJE VE EVRAKLARINI TAMAMLAMAYANLAR BAŞVURAMAYACAK
Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, geçmiş projelerini ve evraklarını tamamlamayan derneklerin başvuruda bulunamayacağı ve bu Derneklerin geçmiş projelerini kapatmak için getirecekleri evrakların başvuru süreci içerisinde kabul edilmeyeceği bildirildi. 
Başvuruların Kültür Dairesi tarafından hazırlanan Başvuru Rehberi’nde belirtildiği şekilde ve her iki tarih de dahil olmak üzere, randevu usulüyle alınacak müracaatlar, her iki tarih de dahil olmak üzere, 27 Mayıs – 12 Haziran 2020 tarihleri arasında, pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 09.00-13.30 saatleri arasında ve perşembe günleri de 09.00-12.00 ile 13.30-17.00 saatleri arasında Kültür Dairesi’nde kabul edileceği duyuruldu. Başvuru tarihleri öncesinde ve sonrasında, yapılacak hiçbir başvuru ve/veya eksik evrağın kabul edilmeyeceğinin de altı çizildi.
(AK/HÖ)           FOTOĞRAFLI
 

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