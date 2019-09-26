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Kültür turları ile KKTC’yi tanıma fırsatı yakaladılar

Kültür turları ile KKTC’yi tanıma fırsatı yakaladılar

26 Eylül 2019 Perşembe 14:16
Kültür turları ile KKTC’yi tanıma fırsatı yakaladılar

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından düzenlenen birçok sosyal ve kültürel etkinliklerin yer aldığı “Oryantasyon Günleri” programında konser ve gezi etkinlikleri düzenlendi. Üniversite yaşamı ile Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak ve öğrencilerin iyi bir motivasyonla eğitim dönemlerine başlamalarını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen programda yer alan etkinlikler öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 

Öğrencilere trafik oryantasyon eğitimi verildi

Bilgilendirici seminerler dizisi kapsamında öğrencilere, Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin, KKTCELL Trafik Eğitim Parkı’nda görevli trafik eğitmenleri tarafından ‘Trafik Oryantasyon Eğitimi’ verilerek, ülkemize yurt dışından gelen öğrencilerin, trafikte daha bilinçli olmaları ve trafikte farkındalık yaratılmasının önemi anlatıldı.

Rehberler eşliğinde  kültürel zenginlikler ziyaret edildi

Tarihi yerlerin de ziyaret edildiği programda, Lefke ve bölge gezileri sonrası öğrencilere Kıbrıs mutfağının lezzetlerinden olan herse ikram edildi. Lefke bölgesi gezilerinin yanı sıra yeni öğrenciler, Başkent Lefkoşa’yı ve Girne’yi de rehberler eşliğinde ziyaret ederek, bir çok kültürel zenginlikleri yerinde görme ve çevreyi tanıma fırsatı yakaladılar.  

Oldukça ilgi gören oryantasyon etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konserde ise sahne alan Ahmet Evan, LAÜ öğrencileri ile bir araya geldi. Konserde güzel bir performans sergileyen ve LAÜ öğrencilerden büyük ilgi gören Evan, öğrencilere gece boyunca eğlenceli saatler yaşattı.

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